D&D Direct: annunciato il suo ritorno il 21 aprile

La Wizards of the Coast ha annunciato ufficialmente il ritorno del D&D Direct per questo giovedì 21 aprile

Come detto sopra è tempo di ritornare nei mondi del gioco di ruolo, e non solo, firmato dalla Wizards of the Coast. Preparate dunque incantesimi ed equipaggiamento cari avventurieri perché, il 21 aprile alle ore 17.00, tornerà il D&D Direct sia su YouTube che su Twitch. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

D&D Direct: che cosa bolle nel calderone?

La Wizards of the Coast ha dunque dichiarato che, per questo D&D Direct, ci si andrà ad immergere in tutto ciò che è il grande mondo di Dungeons and Dragons partendo dai libri fino ad arrivare, ovviamente, ai videogiochi. Anzi, a tal proposito, si stanno già facendo alcune teorie sugli annunci in programma visto che la Wizards ha parlato di “alcune sorprese”.

Ovviamente tra le speranze più sentite dai giocatori c’è quella di vedere il nuovo gameplay di Baldur’s Gate III, attualmente per PC e Google Stadia, nell’ipotesi che arrivi anche su console. Si è poi pensato anche al possibile ritorno di Baldur’s Gate Dark Alliance 2, titolo della Black Isle Studios per PS2 e Xbox, magari in versione rimasterizzata.

Insomma, per il momento c’è tanta carne al fuoco, ma ancora nessun cuoco si vede all’orizzonte. Dunque, per scoprire cosa ha in serbo questo evento per tutti gli appassionati, non bisognerà fare altro che aspettare fino a giovedì e godersi la diretta su YouTube e Twitch. In ogni caso, siamo certi che gli annunci esplosivi non mancheranno di certo quindi occhio al botto!

