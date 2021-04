Days Gone: seguito cancellato a causa del voto Metacritic troppo basso

Il director John Garvin si è espresso in merito alla cancellazione del secondo capitolo. Sony avrebbe infatti ritenuto il voto di Days Gone su Metacritic troppo basso per gli standard

Days Gone è stata una delle esclusive Playstation tra le più apprezzate dai fan. Il gioco, che ricordiamo è disponibile gratis nei titoli PS Plus di questo mese, ha avuto delle ottime vendite e delle buone recensioni. Nonostante questo, tuttavia, il sequel già in programma sarebbe stato cancellato a seguito di una decisione da parte di Sony. Quest’ultima avrebbe infatti giudicato troppo basso il voto Metacritic di Days Gone.

Il seguito di Days Gone è stato cancellato a causa del voto Metacritic non all’altezza

Molti publisher nell’industria avrebbero visto Days Gone come un successo. Questo grazie alla sua larga e fedele fanbase, alle vendite impressionanti e ai miglioramenti apportati dagli update post lancio. Per Sony, a quanto pare, non è stato così. Un recente report ha svelato che, mentre SIE Bend Studio metteva in programma lo sviluppo del secondo capitolo, Sony l’ha cancellato. La decisione sarebbe stata presa a seguito dei responsi della critica abbastanza tiepidi (su Metacritic il voto di Days Gone si attesta su 71). Questa situazione sorprende, perché di norma Sony è sempre stata soddisfatta dell’accoglienza che la critica ha riservato alle sue esclusive AAA.

Days Gone sembra essere un’eccezione e, in questo, Sony Bend ne ha sofferto le conseguenze. Secondo John Garvin, lead writer e creative director del titolo, il voto Metacritic è tenuto in seria considerazione da parte di Sony. Garvin ha dichiarato infatti che, tanto la cancellazione del sequel, quanto la sua dipartita poco dopo l’uscita del gioco, sono dovute a questo motivo. In ultima istanza, esprimendo parole dure nei confronti dell’azienda giapponese, Garvin ha sostenuto che “se sei un creative director e stai lavorando ad un titolo, se quel titolo avrà un Metacritic di 70, non sarai creative director di quel franchise per molto”.

