Dati di vendita britannici, risultati per i videogiochi del 28/03/2021

Monster Hunter Rise regna sul canto del cigno di Super Mario 3D All-Stars: ecco i risultati per i videogiochi nei dati di vendita britannici

Sebbene con un giorno di ritardo rispetto al previsto, siamo di nuovo qui per darvi gli ultimi dati di vendita dal mondo dei videogiochi in formato fisico. Nei dati dal Regno Unito è stato Monster Hunter Rise a trionfare sulla concorrenza, nel secondo lancio più grande del franchise dopo il record settato da Monster Hunter World nel 2017. Tuttavia, nel contesto di un titolo per una piattaforma singola, la differenza del 43% che separa il titolo del 2021 rispetto a quello di quattro anni fa non sembra un divario eccessivo. Si tratta di un’egemonia per Nintendo Switch quasi totale, anche a causa delle promozioni da parte dei gestori dei negozi di elettronica.

I dati di vendita per i videogiochi del 28 marzo 2021

Nove videogiochi su dieci, nella top ten di questi dati di vendita, sono infatti per Nintendo Switch. Il secondo classificato, per fare un esempio, è Super Mario 3D All-Stars, che prevedibilmente allo scadere del tempo massimo (autoimposto da Nintendo) ha visto un aumento nelle vendite del 276%. La stessa Grande N ha ricordato ai suoi fan di questa scadenza (artificiale), portando dunque alle maggiori vendite da parte del titolo. Questo porta Animal Crossing: New Horizons, nonostante l’aumento dell’11%, a scendere in terza posizione, mentre Super Mario 3D World + Bowser’s Fury si ritrova quarto con un aumento dell’1%.

Il quinto, invece, è il primo gioco multipiattaforma della top ten: Minecraft Dungeons, che però deve il 95% delle sue vendite a Nintendo Switch. Al sesto posto abbiamo lo stesso Minecraft, ma in questo caso la posizione appartiene esclusivamente al formato per console ibrida. In settima posizione abbiamo invece Mario Kart 8 Deluxe. L’unica eccezione a questa top ten tutta in rosso è l’ottavo posto di FIFA 21, poiché ha goduto di promozioni capaci di aumentarne le vendite del 197%. Luigi’s Mansion 3 e Super Mario Odyssey conquistano infine le due rimanenti posizioni.

I fuoriclasse

Segnaliamo, tra i debutti al di fuori della top ten che trovate nella tabella riassuntiva qui sotto, Story of Seasons: Pioneers of Olive Town al quindicesimo posto (esclusiva Switch), nonché It Takes Two di EA al ventinovesimo. L’arrivo delle versioni next-gen di Marvel’s Avengers ne ha spinto le vendite del 137%, portandolo dunque al diciassettesimo posto.

Posizione nella settimana fino al 21/03/2021 Posizione nella settimana fino al 28/03/2021 Titolo interessato Nuovo arrivo della settimana successiva => 1 Monster Hunter Rise 9 2 Super Mario 3D All-Stars 1 3 Animal Crossing: New Horizons 2 4 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 10 5 Minecraft Dungeons 8 6 Minecraft (Nintendo Switch) 4 7 Mario Kart 8 Deluxe 13 8 FIFA 21 16 9 Luigi’s Mansion 3 19 10 Super Mario Odyssey

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti sulla sfera videoludica. Per i vostri bisogni videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.