Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 25/04/21

Nier Replicant ver.1.22474487139 conquista il suolo britannico negli ultimi dati di vendita per i videogiochi: ecco la nostra classifica

Come ogni settimana, sono arrivati gli ultimi dati di vendita d’oltremanica per i videogiochi. Il primo classificato è Nier Replicant ver.1.22474487139, remake dell’amato titolo per PS3 del 2010. Rispetto a Nier Automata del 2017, questo gioco ha venduto il 50%, a sua volta ripartito tra PS5 ed Xbox One con i rispettivi 89% ed 11%. Come sempre, parliamo del formato fisico, mercato in cui la settimana si è rivelata tranquilla quanto basta non solo da far scivolare FIFA 21 in seconda posizione, ma anche da far entrare la versione PC di Football Manager 2021 (serie altrimenti nota in formato digitale) con un aumento del 66% grazie alla promozione della catena Currys.

I dati di vendita britannici per i videogiochi di metà aprile

Solo 137.000 videogiochi in formato fisico sono stati venduti, stando agli ultimi dati di vendita. L’altro debuttante di questa settimana è MotoGP 21, che parte in diciannovesima posizione grazie ad un 37% delle copie piazzate su PS5 ed il 31% su PS4. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, dal canto suo, riesce a restare ancorato alla terza posizione pur avendo perso il 24%. Se la cava peggio Animal Crossing: New Horizons, quarto dopo uno scivolone del 30%. Crollano similarmente Mario Kart 8 Deluxe, quinto dopo aver perso il 21%, e Monster Hunter Rise, undicesimo dopo uno scivolone del 28%. Settimana prossima, con l’arrivo di New Pokémon Snap su Nintendo Switch e Returnal su PS5, le cose saranno molto diverse. Vi lasciamo alla nostra tabella!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Nuovo arrivato 1 Nier Replicant ver.1.22474487139 1 2 FIFA 21 3 3 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 2 4 Animal Crossing: New Horizons 4 5 Mario Kart 8 Deluxe 5 6 Minecraft (formato Switch) 6 7 Grand Theft Auto V 10 27 Football Manager 2021 12 9 Ring Fit Adventure 9 10 Cyberpunk 2077

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati?