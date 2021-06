Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 13/06/21

Ratchet e Clank conquistano la vetta dei videogiochi più venduti: ecco i dati di vendita settimanali dal Regno Unito per il mercato fisico

Nonostante il turbinio turbolento e tremendo della tanto temuta e temibile E3, siamo di nuovo qui per fornirvi gli ultimi dati di vendita per i videogiochi di maggior successo nel formato fisico direttamente dal Regno Unito. Stavolta a trionfare dopo lo scivolone è Insomniac Games, stavolta con Ratchet & Clank: Rift Apart che ha saputo accalappiare numeri simili ad esclusive della concorrenza come New Pokémon Snap e Monster Hunter Rise. Il gioco ha venduto tre volte tanto rispetto all’ultima esclusiva per PS5, Returnal, sebbene si trattasse in quel caso di un titolo decisamente meno mainstream.

Squarci a parte

Il platformer potrebbe anche aver trionfato in questi ultimi dati di vendita, ma ci sono stati anche altri nuovi videogiochi in formato fisico tra i debuttanti. Un altro nuovo arrivo si è infatti piazzato in top ten, ed è Chivalry 2 di Tom Banner al nono posto. Le vendite migliori sono state su PS5 (41%), seguita a ruota da Xbox (32%) e, infine, PS4 (26%). Chivalry 2, lo ricordiamo, è stato uno dei (tanti) protagonisti dell’ultimo PC Gaming Show, conferenza organizzata da PC Gamer. Tuttavia c’è una riedizione su cui dovremmo spendere due parole prima di proseguire oltre.

Intermezzo fantastico – Dati di vendita per i videogiochi

Parliamo di Final Fantasy VII Remake Intergrade, che però nei dati di vendita ha saputo solo piazzarsi al dodicesimo posto tra i videogiochi più venduti. Ricordiamo, naturalmente, che il totale delle copie vendute sarà noto solo più avanti in settimana, quando arriveranno anche i dati del formato digitale. Scendendo ulteriormente nella top 40 abbiamo Guilty Gear Strive per PS5 e PS4. Il picchiaduro di Arc System Works, che recensiremo nei prossimi giorni, si ritrova al ventiseiesimo posto. Invece, dopo due sole settimane, scivola senza troppe cerimonie in fondo ai quaranta giochi un titolo molto atteso.

Si vede che non abbiamo scelto il bio – Dati di vendita per i videogiochi

Alludiamo, piaccia o no, a Biomutant, che nei dati di vendita complessivi per i videogiochi in formato fisico si ritrova in un poco lusinghiero quarantesimo posto (dopo il sedicesimo di settimana scorsa, ovvero di due settimane fa; si legga la tabella in fondo per chiarimenti in merito). Il debutto è avvenuto due episodi fa, con una più dignitosa medaglia d’argento. Allo stesso tempo, Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 se la sta cavando decisamente meglio alla sua seconda settimana, scendendo semplicemente dal dodicesimo posto al tredicesimo perdendo appena il 18% delle vendite.

Potendo, Nintendo – Dati di vendita per i videogiochi

Prima di passare alla tabella conclusiva per i nostri dati di vendita, vediamo come se la cavano i videogiochi di casa Nintendo. Il fronte delle uscite si farà un po’ più taciturno in estate, ma la Grande N ha già reso nota parte della line-up che sicuramente si farà più chiara domani con il prossimo Nintendo Direct. Questo mese ci aspetta Mario Golf: Super Rush, mentre a luglio abbiamo un appuntamento con The Legend of Zelda: Skyward Sword. In genere, i giochi per Switch se la cavano sempre molto bene nel formato fisico, quindi potete aspettarvi un oro in entrambi i casi.

Tabulati conclusivi

Siamo al capolinea, gente: ecco il nostro consueto tabulato di fine articolo. Vi ricordiamo, qualora quanto abbiamo detto due paragrafi fa vi abbia (comprensibilmente) confusi, come si legge la tabella. Ogni lunedì (salvo ritardi) abbiamo i dati di vendita della settimana prima, che corrispondono agli immutabili piazzamenti della colonna centrale. La colonna a sinistra indica invece le posizioni della settimana ancora prima, ovvero la “puntata precedente” per quanto riguarda i nostri articoli e, da un punto di vista più realistico, quanto avvenuto due settimane prima. Buona lettura!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Nuovo arrivo 1 Ratchet & Clank: Rift Apart 1 2 FIFA 21 3 3 Mario Kart 8 Deluxe 2 4 Animal Crossing: New Horizons 4 5 Spider-Man: Miles Morales 6 6 Assassin’s Creed Valhalla 7 7 Minecraft (formato per Nintendo Switch) 5 8 Resident Evil Village Nuovo arrivo 9 Chivalry 2 9 10 Miitopia

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.