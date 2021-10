Darkest Dungeon 2: un nuovo trailer in vista dell’Early Access

Nelle scorse ore, Red Hook Studios ha divulgato un nuovo ed interessante trailer per Darkest Dungeon 2, in attesa dell’arrivo della versione Early Access su Epic Games Store

Darkest Dungeon fu, nel lontano 2016, portatore di una ventata di novità nel panorama indie internazionale (oltre che di una lunga serie di nuove parolacce da sciorinare nel corso delle partite, trovate la nostra recensione proprio qui!). L’elevato livello di difficoltà, sebbene abbia scoraggiato molti, ha sicuramente contribuito alla creazione di un gruppo di appassionati pronti a trovare, nel sequel diretto, una nuova fonte di divertimento, sfida e, soprattutto, stile da vendere. Darkest Dungeon 2 è in arrivo in Early Access, proprio come promesso prima di quest’estate, il prossimo 26 ottobre in esclusiva Epic Games Store, e siamo davvero ansiosi di poter iniziare a metterci le mani sopra.

A differenza del prequel, in Darkest Dungeon 2 non ci avventureremo nell’esplorazione dei “più oscuri fra i dungeon”, bensì capitaneremo una carovana di quattro eroi che viaggiano in un mondo in rovina per raggiungere una montagna. Il percorso sarà costellato da eventi ed incontri randomici, basati esclusivamente sulle scelte del giocatore, mentre formeremo legami sempre più solidi con i nostri compagni. Nelle scorse ore, Red Hook Studios ha divulgato un nuovo trailer di Darkest Dungeon 2 che va a mostrare nuovamente boss, meccaniche e il nuovo stile grafico utilizzato. Ve lo lasciamo qua sotto.

Darkest Dungeon 2: l’arrivo dell’Early Access preceduto da un trailer

L’Early Access di Darkest Dungeon 2 metterà a disposizione dei videogiocatori nove classi diverse, incluse quelle del Man at Arms, il Leper, il Jester e il Grave Robber, nonché ovviamente il primo atto della storia. Partita dopo partita, sbloccheremo numerose abilità per ciascuna classe e ci verranno messi a disposizione potenti Trinket.

Nel mentre recuperate il trailer rilasciato recentemente, vi ricordiamo che la versione Early Access di Darkest Dungeon 2 sarà disponibile dal 26 ottobre tramite Epic Games Store. Fateci sapere qua sotto che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!