Darkest Dungeon 2: annunciata la data di uscita della Early Access

La data di uscita della Early Access di Darkest Dungeon 2, il seguito diretto dell’omonimo indie di enorme successo, è stata annunciata ufficialmente

C’è finalmente una data di uscita ufficiale per la Early Access di Darkest Dungeon 2, il seguito diretto dell’omonimo indie di enorme successo. L’accesso anticipato al titolo sarà disponibile in esclusiva su Epic Games Store a partire dal prossimo autunno. Il primo gioco della saga è stato distribuito in esclusiva per PC a partire dal 19 gennaio 2016 tramite Steam; successivamente, è stato reso disponibile anche per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e iOS.

Darkest Dungeon 2: ecco la data di uscita della Early Access

La data di uscita della Early Access di Darkest Dungeon 2 è stata fissata per il prossimo 26 Ottobre; questo vuol dire che l’accesso anticipato al gioco sarà disponibile tra poco più di un mese. A dare questa notizia è stato il team di sviluppo del gioco tramite il profilo Twitter ufficiale del titolo. Questa prima versione del gioco ci darà la possibilità di provare il primo atto della campagna, che dovrebbe essere divisa in 5 parti. Avremo poi modo di utilizzare personaggi appartenenti a 9 classi differenti; tra di esse ritroviamo alcune di quelle già viste nel primo gioco: Jester, Leper, Man at Arms, Highwayman e Grave Robber.

Differentemente dal primo Darkest Dungeon, nel seguito gli oggetti equipaggiabili saranno utilizzabili per un’unica spedizione, ma avranno poteri tendenzialmente più impattanti. La principale differenza tra i due giochi sta però alla base della loro struttura: Darkest Dungeon 2 non sarà incentrato sull’esplorazione di caverne e sotterranei ma su di un viaggio attraverso terre inesplorate e ostili, durante il quale sarà possibile incontrare sia nemici che viandanti bisognosi di aiuto.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutti i migliori videogiochi in uscita. Se invece siete interessati all’acquisto di uno o più titoli, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.