Dark Souls 3 raggiunge i 60 frame su Xbox Series X/S

Grazie all’FPS Boost, Dark Souls 3 raggiunge finalmente il traguardo dei sospirati 60 frame al secondo su Xbox Series X/S

Il titolo sviluppato da From Software, Dark Souls 3, è l’ultimo arrivato tra le produzioni in grado di beneficiare dell’FPS Boost, così da raggiungere finalmente i tanto attesi 60 frame al secondo su Xbox Series X/S. Questo permette alla release per console Microsoft di pareggiare le performance tecniche di PS5, che già da qualche tempo, grazie alla retrocompatibilità, permetteva di giocare al titolo nipponico senza alcun intoppo per quanto concerne la fluidità generale dell’azione.

Dark Souls 3: FPS Boost aumenta la fluidità su Xbox Series X/S

Secondo Jason Ronald, partner director del program managemente del team Xbox, implementare l’FPS Boost ha richiesto, nel caso specifico della produzione firmata From Software, una tecnica unica, così da permettere al gioco di raggiungere una maggiore fluiditàsia su Xbox Series X che su Xbox Series S. Ha inoltre approfittato dell’occasione per ringraziare apertamente sia il team nipponico che Bandai Namco per il supporto fornito. Nessun aggiornamento, invece, ha purtroppo investito la risoluzione a video, che rimane confermata a 900p, gli stessi della release originale per Xbox One.

Praise the sun! ☀ We've updated Dark Souls III with FPS Boost on the Xbox Series X|S: https://t.co/KTcFk7PBGe pic.twitter.com/ExqlzC3Fp4 — Xbox (@Xbox) July 8, 2021

Dark Souls 3 è stato originariamente rilasciato nel lontano Marzo del 2016, su PS4, PC e Xbox One, ricevendo il plauso della critica per il suo sistema di combattimento, l’impatto visivo ed il design generale del mondo di gioco. A Maggio 2020 si stimavano in 10 milioni le unità vendute, con l’intera serie in grado di raggiungere i 27 milioni di pezzi venduti. From Software è attualmente al lavoro su Elden Ring, il cui gameplay è stato svelato giusto qualche settimana fa, e la cui data di uscita è fissata per l’inizio del prossimo anno.

