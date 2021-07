Danganronpa Decadence: svelata la data d’uscita europea

Nelle scorse ore, Spike Chunsoft ha reso nota la data d’uscita europea di Danganronpa Decadence, la collection per Nintendo Switch che contiene tutti gli episodi usciti più un piccolo extra

Annunciato con un trailer durante lo scorso E3 2021, Danganronpa Decadence è la nuova collection dedicata al franchise, dopo la Trilogy già uscita su PlayStation 4. Ammettiamo di esserci rimasti un po’ male, perché speravamo in un nuovo capitolo principale o spin-off che sia, anche perché il finale di Danganronpa V3 ci ha fatto capire che l’azienda ha un intero mondo tra le mani da sfruttare. Fatto sta che per ora dovremo accontentarci di Decadence e che, nelle scorse ore, Spike Chunsoft abbia svelato la data d’uscita europea prevista per la collection.

Danganronpa Decadence sarà disponibile, in esclusiva su Nintendo Switch, a partire dal prossimo 4 novembre in Giappone e dal 3 dicembre in Europa e Nord America. Sarà disponibile sia in formato digitale sia in formato fisico e, in quest’ultimo caso, le edizioni saranno ben due. Una standard edition, comprendente la sola collection, a 59.99€ e una Collector’s Edition a 99.99€. Le edizioni fisiche in europa saranno pubblicate da Numskull Games.

Danganronpa Decadence: finalmente sappiamo la data d’uscita europea!

Danganronpa Decadence conterrà, nell’ordine, i tre capitoli principali di Danganronpa nelle loro versioni Anniversary Edition. Sarà quindi presente Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2: Goodbye Despair e Danganronpa V3: Killing Harmony. Inoltre, per omaggiare l’apprezzato minigioco del terzo capitolo, quest’ultimo è stato scorporato e reso uno spin-off standalone dal totolo Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. Grande e inspiegabile assente lo spin-off TPS Ultimate Despair Girls.

Insomma, ad oggi la data d’uscita europea fissata per Danganronpa Decadence è per il prossimo 3 dicembre su Nintendo Switch. Che cosa ne pensate del franchise? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!