Cyberpunk 2077 è in sconto: vediamo insieme dove acquistarlo

Per tutti quelli che ancora non ci hanno giocato, Cyberpunk 2077 è in sconto. Scopriamo insieme dove è possibile acquistarlo

Il celebre rpg sviluppato da CD Projekt Red è uscito sul mercato lo scorso dicembre. Sin da subito è stato oggetto di polemiche e discussioni da parte di tutto il mondo videoludico. A quanto pare, gli sviluppatori stanno rispettando la tabella di marcia facendo uscire le patch correttive previste per il titolo. Vediamo in questo articolo dove è possibile acquistare Cyberpunk 2077 in sconto.

Vediamo dove scaricare in sconto Cyberpunk 2077

Dopo le notizie uscite in questi giorni, CD Projekt sta tentando di mettere una pezza al mezzo disastro riabilitando in questo modo anche la propria reputazione. Da poco infatti è uscita sia la patch 1.2 per il titolo, che i piani della società per il futuro del brand. L’ultima patch risolve numerosi problemi legati in special modo ai bug del gioco.

Anche se c’è ancora molta strada da fare, questo è comunque un buon segnale. In special modo per salvare un gioco che, nonostante tutto, merita di essere giocato per via del suo world building e della sua narrativa. Oggi Instant Gaming, ha indetto una campagna sconti con lo slogan play smart pay less. Qui sono coinvolti numerosi titoli in sconto tra cui Cyberpunk 2077. Potete quindi trovare il gioco con uno sconto del 61%.

Se volete acquistare Cyberpunk, andate su questo link di Instant Gaming. Per ulteriori notizie e approfondimenti restate sulle pagine di tuttoteK.