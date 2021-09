Cyberpunk 2077: l’update PS5 e Xbox Series X/S a rischio rinvio?

CD Projekt RED punta a rilasciare la versione PS5 e Xbox Series X/S di Cyberpunk 2077 entro il 2021, ma non esclude un eventuale rinvio

Se le cose fossero andare per il verso giusto, ed il lancio di Cyberpunk 2077 non si fosse rivelato un mezzo disastro, CD Projekt RED adesso sarebbe interamente concentrata nello sviluppo delle espansioni promesse, con le versioni native PS5 e Xbox Series X/S oramai in dirittura di arrivo. Invece, al momento, non abbiamo notizie in merito al periodo di uscita degli add-on previsiti, mentre le patch next-gen rimangono previste per la fine dell’anno. Sebbene aleggi ancora l’ipotesi di un eventuale slittamento.

Cyberpunk 2077: versioni PS5 e Xbox Series X/S a rischio rinvio?

Ad alimentare simili speculazioni ci ha pensato il SVP of business development Michał Nowakowski, che nel corso dell’ultima relazione agli azionisti, ha affermato come le versioni native next-gen siano sempre previste per la fine del 2021, ma che data la lezione appresa in occasione del lancio del gioco, non può garantire che la scadenza venga rispettata:

“L’obiettivo è quello di rilasciare la versione next-gen di Cyberpunk 2077 nel corso dell’anno. Allo stesso tempo, avendo presente la lezione dello scorso anno, oltre al fatto che il progetto è ancora in produzione, non possiamo promettere che il programma non possa subire variazioni.”

Nel corso della riunione, Nowakowski ha anche parlato del lancio PS5 e Xbox Series X/S di The Witcher 3, sostenendo che anche tale aggiornamento potrebbe non vedere la luce prima del 2022:

“Riguardo a The Witcher 3 la situazione è leggermente differente, dato che i lavori sono stati seguiti principalmente da un team esterno, ovvero Saber Interactive, con cui avevamo già lavorato in passato alla versione Switch del gioco, oltre che ad altri update. Come per Cyberpunk 2077, l’obiettivo è quello di rilasciare tutto nel 2021, ma essendo anche in questo caso ancora tutto in produzione, non posso fornire certezze al riguardo, fermo restando che il nostro obiettivo è quello di mantenere gli impegni presi, sebbene al momento non possa essere più specifico in merito.”

Insomma, visti i ritardi che la tabella di marcia dell’avventura di V ha accumulato nel corso degli ultimi 12 mesi, non è da escludere che anche queste ultime promesse possano venire disattese. Ovviamente noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati sull’argomento.

