Cyberpunk 2077: scaricabile da oggi la nuova patch 1.21

Cyberpunk 2077 sta per essere aggiornato tramite la patch 1.21 uscita in queste ore. Nonostante il disastroso lancio, nel corso del tempo gli sviluppatori hanno fatto promessa di sistemare nel lungo periodo la situazione. Stando alle ultime dichiarazioni infatti, il team non è intenzionato a mollare e vorrebbe porre rimedio al danno arrivando a vendere il gioco anche negli anni futuri. Le buone intenzioni sono dimostrate quantomeno dall’uscita di quest’ultimo update, rilasciato a poca distanza dalla patch 1.2.

Disponibile la patch 1.21 per Cyberpunk 2077

CD Projekt è determinata nel sistemare Cyberpunk portandolo ad un livello qualitativo tale da ritenersi soddisfatti. Abbiamo visto come, più della versione PC, PS4 e Xbox One abbiano beneficiato del recente update. Questo aggiornamento ha portato con sé un quantitativo di fix innumerevole. Per l’update 1.2 rimandiamo qui al nostro precedente articolo. Oggi la patch 1.21 di Cyberpunk 2077 è stata rilasciata.

Sebbene il registro dei fix di quest’ultimo update non è grande quanto quello della 1.2, sono presenti comunque diversi miglioramenti. Sono stati ad esempio sistemati diversi bug che impedivano la progressione all’interno di diverse quest. Così come problemi legati all’open world e al gameplay. L’interfaccia è stata corretta ed è ora meno disordinata. Infine sono stati risolti diversi problemi legati alla memoria e ai crash. Andiamo a vedere i principali fix.

Sistemato un problema in Play it Safe , dove, dopo essersi connessi al punto d’accesso, lo schermo poteva diventare nero e bloccare la progressione.

, dove, dopo essersi connessi al punto d’accesso, lo schermo poteva diventare nero e la progressione. Corretto un problema durante la missione Gig: Hippocratic Oath , dove se il giocatore rompeva e poi saltava da una finestra, il gioco andava in crash .

, dove se il giocatore rompeva e poi saltava da una finestra, il gioco andava in . Sistemate molte apparizioni di Johnny in diverse quest.

in diverse quest. Il giocatore non può più chiamare Takemura durante il meeting con Oda nella missione Down on the Street .

chiamare Takemura durante il meeting con Oda nella missione . Corretto un bug che triggerava lo spawn dei poliziotti alla spalle del giocatore a seguito della commissione di un crimine sopra un tetto .

. Sistemati diversi problemi legati al clipping dei vestiti degli NPC’s

dei vestiti degli NPC’s Applicati miglioramenti nella gestione della memoria (riducendo così il numero di crash)

Ricordiamo che questa lista è solo parziale, per vedere tutti i miglioramenti andate qui sulla pagina ufficiale.