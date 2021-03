Cyberpunk 2077: cambiano i piani per il multiplayer

Stando alle ultime dichiarazioni, sembra che CD Projekt Red stia riconsiderando i piani previsti per il multiplayer di Cyberpunk 2077. Andiamo a scoprire insieme i dettagli

Cyberpunk è stato lanciato sul mercato lo scorso dicembre. Dopo mesi di critiche e polemiche da parte degli utenti riguardo la disastrosa uscita, l’azienda polacca sta riconsiderando i suoi piani aziendali a lungo termine. Nel recente update sulle strategie infatti, CD Projekt ha dichiarato di voler lavorare in futuro a diversi titoli AAA contemporaneamente, nonché di limitarsi a diffondere trailer per le campagne marketing solo a ridosso dell’uscita dei giochi. La compagnia ha anche reso note le sue intenzioni sul progetto multiplayer relativo all’universo di Cyberpunk 2077.

CD Projekt Red “riconsidera” il multiplayer di Cyberpunk 2077

Il multiplayer che fu presentato come il prossimo grande progetto di CD Projekt dopo l’uscita di Cyberpunk 2077, è stato ripensato. Il presidente e CEO della compagnia Adam Kicinski, ha condiviso la notizia spiegando che i team stanno comunque lavorando alla componente multiplayer, solamente che arriverà in modo diverso a quanto avevamo pensato. Ha poi aggiunto che il nuovo approccio alla produzione, più agile e sistemico, permetterà di concentrarsi non più su un unica grande esperienza online, ma di implementare l’online su tutti i franchise futuri. Kicinski ha quindi specificato che attualmente la compagnia è al lavoro su tecnologie online per permettere lo sviluppo delle modalità multiplayer affianco alle esperienze single player.

Rimarcando che, nonostante tutto, “CD Projekt Red crea single player, story driven RPG AAA”. Quello che cambierà è l’approccio a lungo termine per l’online. Il che significa assicurarsi di implementare elementi online quando ha senso, senza andare in cattive acque o perdere il DNA da single player. Da questi commenti possiamo solo aspettarci che l’online per Cyberpunk 2077 arriverà, solo non sappiamo in che forma. I piani originali infatti prevedevano l’uscita nel 2022 del multi come un titolo standalone ambientato nello stesso universo. Ad oggi non è chiaro quando arriverà.

