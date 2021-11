Cyberpunk 2077: secondo CD Projekt RED è “troppo presto per vederlo su Game Pass”

In una riunione con gli investitori CD Projekt RED ha parlato della possibilità di vedere Cyberpunk 2077 su Game Pass scartando di fatto l’ipotesi

Oggi, durante una sessione di Q&A degli investitori e a seguito di alcuni rumor circolanti al riguardo su Reddit, a CD Projekt RED è stato chiesto se avesse preso in considerazione l’idea di portare Cyberpunk 2077 su servizi in abbonamento come Xbox Game Pass. A tale interrogativo ha risposto il CEO del colosso polacco senza dilungarsi troppo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

CD Projekt RED: “per ora non vedrete Cyberpunk 2077 su Game Pass”

Adam Kiciński, il presidente di CD Projekt RED, ha scartato per il momento l’ipotesi che Cyberpunk 2077 arrivi su Game Pass: “Consideriamo sempre qualsiasi opportunità di business, ma questo tipo di modello di abbonamento va bene in un determinato momento del ciclo di vita del prodotto, quindi non troppo presto. The Witcher 3 è stato per un po’ di tempo incluso negli abbonamenti [Xbox Game Pass e PlayStation Now], ma dobbiamo valutare ogni volta il vantaggio e il costo dell’operazione, quindi dobbiamo confrontarlo con le vendite; si tratta di una decisione basata sui dati. È troppo presto per Cyberpunk”.

All’inizio di questo mese, un portavoce di CD Projekt Red ha dichiarato a VGC “non ci sono piani di Game Pass per Cyberpunk 2077” dopo che il filmato del titolo era stato incluso in un video di marketing per il servizio Xbox.

Cyberpunk 2077 è stato rilasciato a dicembre 2020 ed era disponibile in forte sconto nei giorni scorsi in occasione del Black Friday (tanto che su Steam sono fioccate una “valanga” di recensioni positive scritte da nuovi giocatori che proprio in questo periodo hanno provato per la prima volta il titolo in questione, sancendone la riabilitazione dopo l’inizio totalmente disastroso).

Durante il Q&A degli investitori, Kiciński ha anche ribadito i piani per introdurre “gradualmente” la funzionalità multiplayer per entrambi i franchise di Cyberpunk e The Witcher. Pare, inoltre, che lo studio polacco sia già al lavoro su un prossimo ambizioso titolo AAA, maggiori dettagli al riguardo in questo articolo.

