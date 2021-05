Cyberpunk 2077: il titolo ha un nuovo game director

Gli sviluppi su Cyberpunk 2077, dopo il “caos” mediatico di qualche tempo fa, continuano sottotraccia: il titolo ha un nuovo game director

Dopo polemiche su scala pressoché globale, gli sviluppi sul “caso” videoludico degli ultimi anni proseguono sottotraccia. Cyberpunk 2077, l’opera più ambiziosa di CD Projekt RED, nonché sua vera croce e delizia, ha un nuovo game director, l’ex direttore creativo Gabriel Amatangelo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Il nome del nuovo game director di Cyberpunk non suonerà così “nuovo” agli amanti della serie Dragon Age

Amatangelo, il nuovo game director di Cyberpunk 2077, è entrato a far parte di CD Projekt nel gennaio 2020 e ora subentrerà all’ex game director Adam Badowski. Secondo un rapporto di GamesIndustry.biz, Badowski si dedicherà ora su altri compiti di leadership all’interno di CD Projekt, incluso il nuovo “framework di sviluppo strategico” dell’azienda che vedrà i marchi Cyberpunk e The Witcher sviluppati parallelamente.

Prima di diventare direttore creativo di Cyberpunk 2077, Amatangelo ha anche lavorato come design director in un DLC di Dragon Age: Inquisition e lead designer in diverse espansioni di Star Wars: The Old Republic. La roadmap di Cyberpunk 2077 indica che dovremmo vedere diversi DLC gratuiti per il gioco nel prossimo anno, e Amatangelo ha sicuramente una certa esperienza in questo settore. Anche l’ex quest director Mateusz Tomaszkiewicz ha annunciato la sua partenza da CD Projekt, spiegando su Twitter che dopo 12 anni di lavoro all’interno della software house polacca è “tempo di cambiare”.

Per quanto riguarda quando Cyberpunk 2077 potrà tornare sul PlayStation Store, beh, non ci sono molte novità. All’inizio di questa settimana il CEO congiunto Adam Kicinski ha riferito agli investitori di non avere “nuove informazioni al riguardo”, aggiungendo che la società è “ancora in discussione e con ogni patch il gioco migliora e c’è un progresso visibile”:

…Ma come abbiamo detto la decisione spetta esclusivamente a Sony, quindi stiamo aspettando informazioni sul fatto che abbiano preso la decisione di riportare questo gioco sullo store. Fino ad allora non sono in grado di dirvi di più

Il gioco ha già visto diverse corpose patch per migliorare le scadenti prestazioni su console last-gen, ma sembra che ci sia ancora del lavoro da fare per far girare il tutto a dovere. Digital Foundry ha analizzato la grande patch 1.2 di aprile e ha concluso che, sebbene abbia migliorato le prestazioni su PS4 Pro, Xbox One X e le altre console di base, le stesse “non sono ancora abbastanza buone“.

