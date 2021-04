Cyberpunk 2077: l’ilare no comment di CD Projekt RED sulla versione Stadia

Google Stadia è forse il terreno meno fertile per Cyberpunk 2077, al punto tale da portare CD Projekt RED a riderci letteralmente su

Solitamente ci diverte riportare una risata nella traduzione di un’intervista, ma quella di CD Projekt RED sulle vendite di Cyberpunk 2077 su Google Stadia ci è sembrata più che altro una lapidaria dichiarazione dello stato delle cose. Tutto è nato durante un colloquio con gli azionisti, in cui i produttori esecutivi del team di sviluppo Adam Kicinski, Piotr Nielubowicz e Michal Nowakowski hanno rivelato le ottime vendite (oltre tredici milioni di copie) del gioco solo lo scorso dicembre. Questo numero comprende tutti i formati, ma i produttori hanno voluto specificare che il 56% viene dalle piattaforme con meno problemi di performance.

Ridiamoci su: CD Projekt RED e le vendite di Cyberpunk 2077 su Google Stadia

Lo slancio di orgoglio di CD Projekt RED è valso al team di sviluppo la scomoda domanda circa la percentuale precisa di Stadia, visto che contrariamente ad un PC lo streaming sarebbe stato la soluzione più consona agli alti requisiti di Cyberpunk 2077. La reazione estemporanea, sibillina ma che vale più di mille parole, è stata una risata genuina, seguita da un lapidario no-comment al di là dell’ovvia maggioranza delle vendite su PC. In seguito, uno dei tre produttori ha rincarato la dose rimarcando che “non ci sia confronto” tra Stadia e Steam, aggiungendo di “non poter dire altro” per il momento.

Difficile carpire numeri esatti da una risposta simile, ma dopo la chiusura dello sviluppo first-party vedere sfumare anche la speranza del supporto delle terze parti mette Google Stadia in una situazione non dissimile dal disastro di Wii U. Delle vendite tanto basse da garantire una risata non sono un segno positivo, senza contare quanto sia piccola e giovane la console. Come abbiamo specificato poco fa, lo streaming avrebbe dovuto rappresentare l’alternativa migliore per un gioco notoriamente martoriato da problemi di prestazioni.

