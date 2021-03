Cuyberpunk 2077: ecco le novità della patch 1.2

È stata pubblicata ufficialmente la patch 1.2 di Cyberpunk 2077 con tutte le novità che verranno introdotte, e sono tantissime

Uscito a dicembre dello scorso anno e vittima di enormi polemiche da parte del pubblico, Cyberpunk 2077 è stato capace suscitare grande scandalo nella community, perché colpevole di essere uscito mal funzionante (per quanto riguarda la vecchia generazione di console) e incompleto rispetto alle promesse fatte da CD Projekt Red. Il profilo ufficiale di Cyberpunk 2077 ha oggi pubblicato un tweet contenente la patch notes 1.2 e tutte le novità di cui godrà il titolo nel prossimo futuro. Come promesso da CDPR, pare che il team di sviluppo si stia impegnando notevolmente a patchare il titolo, e questa patch note potrebbe esserne una dimostrazione.

Quali sono le novità più importanti della patch 1.2 di Cyberpunk 2077?

In questa patch 1.2 è presente un’enorme quantità di novità che saranno apportate a Cyberpunk 2077. Le correzioni e le aggiunte serviranno per ottimizzare diversi aspetti del gioco, tra cui gameplay, missioni, l’open world, le cinematiche, ambienti, livelli, grafica, audio, animazioni, interfaccia e infine stabilità e prestazioni. Arriveranno inoltre novità specifiche per la versione PC e per la versione console del titolo. Alcuni degli aggiornamenti più importanti permetteranno di evitare che le quest si interrompano, così come eviteranno anche che avvengano crash continui del gioco.

Verranno anche corretti e aggiunti asset mancanti, così da evitare tutti quei momenti che rovinano l’immersività nell’open world Cyberpunk 2077. Se desiderate avere informazioni più dettagliate su tutte le aggiunte future legate alla patch, potete aprire il link presente nel tweet sottostante.

Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is coming soon! Here’s a list of the most notable changes coming in this update:https://t.co/wNRJL2mwj9 pic.twitter.com/Fc2lU1474W — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021

Una lista così grande di aggiornamenti e novità darà probabilmente da ben sperare ai fan, i quali sono ancora in attesa di poter giocare al gioco che originariamente era stato promesso. Sperando che non vengano fatte ulteriori false promesse, non ci resta che aspettare; per avere ulteriori aggiornamenti su Cyberpunk 2077 e su tutto il mondo videoludico in generale, rimanete sintonizzate su tuttoteK.