Crysis Remastered: pubblicato l’update per PS5 ed Xbox Series X

Crytek ha finalmente reso disponibile l’update per PS5 ed Xbox Series X di Crysis Remastered, che porta il frame rate a 60 fps

Crytek ha finalmente pubblicato l’update per PS5 ed Xbox Series X del suo Crysis Remastered. La riedizione del popolare sparatutto in prima persona uscito nel 2007 era arrivata nei negozi a settembre, ma non era ancora stato aggiornato per dare il meglio di sé sulle console di nuova generazione. Ecco quali sono i cambiamenti applicati dagli sviluppatori.

L’update per PS5 ed Xbox Series X fa girare Crysis Remastered a 60 fps

Grazie al nuovo update per PS5 ed Xbox Series X, Crysis Remastered potrà raggiungere il tanto agognato traguardo dei sessanta fotogrammi al secondo. Non si tratta dell’unico miglioramento, tuttavia. Su tutte e due le piattaforme è disponibile anche una modalità Performance, che predilige il frame rate, una modalità Quality, che predilige la risoluzione, ed una apposita per il Ray Tracing.

Le modalità si comportano in maniera molto simile sia su PlayStation che su Xbox, ma ci sono delle piccole differenze. La Quality mode, ad esempio, raggiunge una risoluzione di 1800p e 60 fps sull’ammiraglia Sony, laddove Series X riesce a garantire ben 2160p. C’è poi il caso della “piccola” Series S, che a parità di risoluzione, vede purtroppo un frame rate bloccato a 30 fps in modalità Quality (mentre la Performance mode garantisce i sessanta fotogrammi al secondo con una risoluzione identica alle piattaforme maggiori).

Insomma, Crysis, anche a distanza di anni, continua a creare un po’ di grattacapi agli hardware che devono farlo funzionare. La reputazione del titolo di Crytek, in effetti, è sempre stata quella di un’opera in grado di mettere a dura prova persino i sistemi più potenti. Avete acquistato Crysis Remastered? Se voleste farlo, perché non date un’occhiata ad Instant-Gaming? Ad ogni modo, se volete essere sempre informati sul mondo della tecnologia e dei videogiochi, continuate a seguirci sulle nostre pagine.