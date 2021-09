Crysis Remastered Trilogy: svelata la data d’uscita

Crytek ha finalmente svelato la data d’uscita della Crysis Remastered Trilogy, il nuovo pacchetto che include le versioni rimasterizzate dei primi tre Crysis

La Crytek ha finalmente annunciato la data d’uscita della Crysis Remastered Trilogy. Questo bundle all-in-one di valore è composto dalle versioni rimasterizzate delle iconiche campagne single-player di Crysis, Crysis 2, e Crysis 3, e sarà disponibile dal 15 ottobre. I fan del franchise potranno inoltre acquistare Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered separatamente, sempre a partire dal 15 ottobre.

Preparatevi a rivivere tutta la storia di Crysis!

La Crysis Remastered Trilogy uscirà anche in versione fisica per Xbox e PlayStation. La versione per Nintendo Switch avrà release separate per Crysis 1, 2 e 3 Remastered, con i giocatori che potranno mettere le mani su un’esclusiva bonus art card. Inoltre, venti art card verranno inserite casualmente negli ordini del Day One per ogni formato, e saranno numerate e autografate dai membri del team di sviluppo. Qui sotto inoltre potrete trovare un video in cui vengono messe a confronto le versioni PS3 e PS5 dei vari Crysis.

La trilogia Crysis Remastered è ottimizzata e migliorata per le console di nuova generazione, il che significa che i giochi Crysis sono più fluidi e più belli che mai. I giochi originali giravano a una risoluzione media di 720p e fino a 30 FPS. Su Xbox Series X e PlayStation 5 i Crysis remastered gireranno tra 1080p e 4K fino a 60 FPS, ottenuti con Dynamic Resolution per prestazioni eccellenti sugli hardware di oggi. Oltre ai sostanziali miglioramenti in termini di prestazioni, Crysis Remastered Trilogy presenta un’illuminazione migliorata e personaggi, armi e ambienti visivamente perfezionati, oltre a texture ad alta definizione per immagini cristalline.

La Crysis Remastered Trilogy sarà disponibile dal 15 ottobre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.