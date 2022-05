Crysis 4: lo sviluppo sarà a cura del direttore di Hitman 3

Una sparatoria vale l’altra: il direttore di Hitman 3 si unisce al team di sviluppo di Crysis 4, lo rivela il profilo social della serie

Un piccolo teaser risalente a gennaio ha confermato l’esistenza di Crysis 4, e ai fan della serie già esistenti stanno per unirsi, probabilmente, anche alcuni giocatori di Hitman 3. Le notizie sul titolo in lavorazione sono ancora scarse, ma lo sparatutto (seguito del terzo capitolo risalente al 2012) è in gestazione a discapito del silenzio stampa. Oggi, però, il profilo Twitter del gioco ha annunciato chi guiderà il processo creativo. E come avrete intuito dal nostro incipit, il nuovo volto tra le fila di Crytek conferirà al progetto un pedigree di tutto rispetto, nonostante due ritmi di gameplay differenti.

Dalla pelata di Hitman 3 al casco di Crysis 4

Il direttore di Hitman 3, Mattias Engström, si unisce alla grande famiglia di Crytek per dare vita a Crysis 4. Nel suo curriculum, Engström annovera l’intera trilogia del “mondo omicida” dell’Agente 47, ma non solo. Il capo designer ha preso le redini del finale per la macrotrama di IO Interactive, è vero, però prima di allora ha anche assistito Ubisoft in veste di level designer per Far Cry 3 e per Assassin’s Creed: Revelations. Prima ancora, ha accudito la serie dormiente World in Conflict, sempre per l’editore transalpino. Vi lasciamo consultare il post sul profilo social di Crytek.

We are happy to announce that Mattias Engström, known for his work as Game Director for Hitman 3 at IO Interactive, joins the Crysis family as Game Director for the 4th installment in the Crysis franchise, starting this week. pic.twitter.com/hHkOrXIAt6 — Crysis (@Crysis) May 3, 2022

Crytek ha approfittato dell’annuncio per indirizzare l’attenzione sulle proprie offerte di lavoro. Lo studio tedesco sta offrendo molti posti per le sue scrivanie, da direttori artistici ai game e level designer. Purtroppo non sono ruoli incoraggianti per l’attesa a cui i fan della serie dovranno fare fronte. La conferma dello sviluppo del titolo risale a un 2012 che sembra quanto mai lontano. Al tempo, l’amministratore delegato di Crytek Cevat Yerli ha insistito sul futuro free-to-play della serie. Staremo a vedere se troveremo ancora la convivenza pacifica tra narrativa e modello di business di cui Yerli parlava al tempo.

