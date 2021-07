Crimson Desert: il titolo è stato posticipato

L’avventura di Pearl Abyss, prequel di Black Desert Online, dovrà attendere: posticipato Crimson Desert, promettente titolo open world

Il team di sviluppo Pearl Abyss ha annunciato di aver posticipato Crimson Desert. La decisione di rinviare il prequel di Black Desert Online è stata annunciata con un tweet, che riporteremo e parafraseremo di seguito. Nel titolo avremmo dovuto accompagnare Macduff, figlio di Martinus, nella sua avventura nel continente di Pywel insieme ai mercenari che gli faranno da compagni di ventura. Il mondo in cui è ambientato il fantasy medievale è stato dilaniato dalla guerra, contribuendo al “deserto cremisi” del titolo: come promette lo slogan, è una saga “scritta col sangue”.

Nessun pronostico azzardato se Crimson Desert è posticipato

Nel loro post, i ragazzi di Pearl Abyss hanno detto di aver posticipato Crimson Desert proprio a beneficio della stessa community che lo ha accolto a braccia aperte agli scorsi Game Awards. Proprio per questo, infatti, il lavoro duro del team di sviluppo ha portato il gioco ad espandersi più del previsto, motivo per cui Pearl Abyss ha deciso di rimandarne l’uscita. Potete vedere voi stessi il post in lingua originale qui sotto per farvi un’idea del misto di dispiacere ed entusiasmo con cui il team ha comunicato la propria decisione. Ci sono degli ottimi motivi dietro questa scelta sofferta.

In un clima dietro le quinte sempre più tossico per gli sviluppatori, infatti, Pearl Abyss ha optato per non sovraccaricare eccessivamente i suoi dipendenti. Il comunicato prosegue con la volontà di lasciare briglie sciolte alle nuove idee che continuano ad espandere il gioco a dismisura, promettendo una tabella di marcia definitiva in futuro. Il post si conclude augurando a noi e alle nostre famiglie la salute migliore possibile: un augurio, questo, che ricambiamo di cuore. Sebbene senza date specifiche, il team di sviluppo ci ha dato appuntamento a Pywel.

