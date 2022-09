Crash Bandicoot: per un rumor altri due giochi sono in sviluppo

Se dovessimo scegliere una mascotte per rappresentare al meglio la Sony allora quasi sicuramente si finirebbe per scegliere la serie di Crash Bandicoot, una serie che potrebbe arricchirsi di altri due titoli stando ad un rumor

Se c’è una cosa che piace sia ai giocatori vecchio stile che a quelli appartenenti alle nuove leve è un bel platform per mettere alla prova riflessi, concentrazione e soprattutto tanta pazienza. Tutte doti che, ai giocatori di Spyro & Soci, non potevano certo mancare per terminare queste coloratissime avventure. Un altro titolo era ovviamente Crash Bandicoot che, stando ad un rumor, potrebbe arricchirsi di altri due titoli attualmente in sviluppo, ma andiamo avanti con ordine.

Crash Bandicoot: una speranza spunta su Twitter

Correva l’anno 2017 e, tra una serie infinita di frutti Wumpa e remaster, tornava in auge la trilogia originale di questo protagonista Sony (ne abbiamo già parlato più approfonditamente qui). Poi è toccato al remake di Team Racing ed al quarto capitolo, It’s About Time, ora pare che un rumor indichi come siano in sviluppo altri due titoli di Crash Bandicoot.

E dove si è parlato di questa mirabolante notizia? Ovviamente su Twitter, vi lasciamo il post qui sotto, che ultimamente sembra essere diventata la piattaforma principale per leak, rumor e speranze (a volte disilluse come nel caso dei presunti remake di Zelda).

A rivelare la notizia che altri due giochi del nostro spara frutti Wumpa preferito sono in fase di sviluppo è stato dunque l’utente TheRealInsider, che non è nuovo a questo tipo di annunci, ma ovviamente al momento si sa poco o niente. Alcuni pensano già che la Toys for Bob potrebbe essere la responsabile, ma è ancora troppo presto per parlarne quindi teniamo le dita incrociate.

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire come si evolverà la situazione, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!