Crash Bandicoot: i doppiatori accennano ad un nuovo progetto

Dopo essersi fatto attendere per anni, per poi tornare alla ribalta con il remake dei primi tre episodi e confermarsi con il tanto atteso quarto capitolo ufficiale, Crash Bandicoot sembra essere più che mai deciso a non abbandonare nuovamente le scene. E dire che le ultime notizie circolanti attorno al nome di Activision non avevano lasciato ben sperare per il futuro del peramele, dato che stando ad alcuni report tutti i team in forza al publisher starebbero lavorando sul nuovo Call of Duty. Ad alimentare i timori ci avevano pensato anche alcune voci, smentite da Activision stessa, secondo le quali numerosi licenziamenti avrebbero colpito Toys for Bob, lo studio dietro al quarto capitolo della serie. I doppiatori di Crash e Neo Cortex, però, hanno riacceso la speranza in merito ad un nuovo progetto.

Crash Bandicoot: un nuovo progetto anticipato dai doppiatori

I primi indizi in merito ad un nuovo progetto legato al franchise di Crash Bandicoot, ci giungono direttamente dalla pagina Instagram di Scott Whyte, la voce videoludica di Crash. Whyte ha condiviso un’immagine che lo ritrae assieme a Lex Lang, la voce di Neo Cortex, l’eterno rivale di Crash. Nella foto è possibile osservare i due doppiatori impegnati in una video chiamata, al lavoro su quello che lo stesso Whyte descrive come un nuovo e divertente progetto. L’attore, inoltre, si prende gioco dei fan, sostenendo che non si tratta di un altro gioco su Crash, prima di aggiungere o forse lo è?

Ad alimentare le speranze dei fan ci hanno pensato anche delle precedenti dichiarazioni di Activision, secondo le quali i ragazzi di Toys for Bob avrebbero continuato a supportare Crash Banducoot 4: It’s About Time, ma dato che il gioco è già disponibile ed è anche stato aggiornato per next gen, è davvero difficile immaginare in cosa possa consistere il supporto. Gli indizi porterebbero tutti al rilascio di nuovi contenuti, ma come sempre solo il tempo potrà fornirci una risposta definitiva in merito alla natura del misterioso lavoro che coinvolge Scott Whyte e Lex Lang.

