Cooking Mama Cookstar: ora disponibile anche per PS4

Disponibile già dall’anno scorso su console Nintendo, Cooking Mama Cookstar arriva ora anche su PS4. Tutti i giocatori Sony potranno dedicarsi anima e corpo alla preparazione di gustosi piatti. Il famoso titolo di cucina arriva per la prima volta su una piattaforma diverse da Nintendo, rendendo di fatto il porting un occasione storica. Questa nuova edizione di Cooking Mama include diverse novità. Dalle numerose nuove ricette, all’introduzione della nuova modalità vegetariana. Andiamo a scoprirle tutte in questo articolo.

Come già anticipato, le novità introdotte in questo capitolo per PS4 di Cooking Mama Cookstar sono diverse. Partiamo con la nuova modalità vegetariana, che permetterà di cucinare piatti diversi, inoltre sono state aggiunte altre ricette, per un totale complessivo di 90. Tra queste, potete divertirvi con alcune ricette davvero particolari come l’Unicorn Food. Potete anche sfidarvi nella modalità multiplayer e party game co op fino a 2 giocatori. Aggiunta una modalità sfida per chef esperti. Infine, è stata aggiunta la possibilità di condividere le proprie fantastiche creazioni con gli amici sui social media.

Non siete carnivori? Niente problema! Per la prima volta Cooking Mama presenterà sia una modalità di cottura tradizionale che una modalità di cottura vegetariana. Burritos, Bibimbap, Bubble Tea, Baked Alaska, Pokebowl e molto altro ancora. Esplora il menu per trovare ciò che si adatta ai tuoi gusti. Segui le istruzioni di Mama e diventerai il capo chef del tuo gruppo di amici in un batter d’occhio! Non lasciatevi sfuggire l’occasione e preparatevi per l’arrivo di Cooking Mama anche su console Sony.

