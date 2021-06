Control, RUMOR: disponibile gratuitamente su Epic Games Store

Remedy risente di ruggenti rumor: Control potrebbe essere disponibile gratuitamente oggi stesso su Epic Games Store, secondo Mydealz.de

Riportiamo un rumor succoso per il titolo di Remedy Games, Control, che stando ad un sito dovrebbe essere disponibile gratuitamente su Epic Games Store nelle prossime ore. Il sito in questione è il tedesco Mydealz.de, dove spesso e volentieri si sono palesate offerte in anticipo con precisione chirurgica. Non sappiamo ancora se il gioco uscirà con tutte le espansioni ricevute dopo il lancio nel 2019, come The Foundation ed AWE, o se invece la versione che vedremo senza alcun costo aggiuntivo sarà la Ultimate Edition. Nel caso, saremo lieti di riassumere a grandi linee i motivi per approfittarne.

Epic Games Store e Control, accoppiata vincente (e gratuita!)

Stando al rumor, entro sera dovreste essere in grado di redimere Control da Epic Games Store senza pagare un centesimo. Il titolo è ambientato in un mondo unico che cambia di continuo, in cui la realtà e l’inspiegabile si amalgamano fino ad essere un tutt’uno. Nel titolo di avventura in terza persona, dovremo aiutare Jesse Faden a riottenere il controllo (da cui il nome del gioco) dell’agenzia segreta sotto l’attacco di un altro mondo. L’avventura vi darà le redini dei poteri soprannaturali di Jesse mescolandoli all’utilizzo delle armi da fuoco nel gameplay.

L’avventura open world gode del motore grafico Northlight e di ambienti reattivi con cui Remedy ci propone mondi profondi e misteriosi. Il game director Mikael Kasurinen ha definito Control il gioco più amizioso di Remedy, convinto di quanto il gioco avrebbe ridefinito l’output del team di sviluppo. L’esperienza mira a calzare come un guanto alle esigenze del giocatore, senza però rinunciare ai mondi per cui Remedy è nota. L’orgoglio degli sviluppatori ha portato questa visione coraggiosa non solo su PC, ma anche su PlayStation, Xbox e, mediante il medesimo cloud di Hitman, Nintendo Switch.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della possibilità? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.