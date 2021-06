Control: confermata la disponibilità gratuita su Epic Games Store

Tutto sotto Control: il rumor è stato infine confermato, e abbiamo anche i nomi dei due prossimi giochi gratuiti su Epic Games Store

Il sito tedesco si è infine dimostrato attendibile: sì, Control è gratuito su Epic Games Store. Accedete ora alla piattaforma PC per redimerlo senza spendere alcunché. Tuttavia, il tweet che riporteremo qui di seguito ci ha confermato anche i prossimi due titoli in arrivo. Il post viene dal sempre attento Nibellion, che ci ha tempestivamente aggiornato sulle prossime offerte in arrivo. Si tratta, in modo anche letterale per uno di loro, di un’offerta assai golosa. Senza ulteriori indugi, vi illustriamo in che consiste la doppietta.

Non solo Control su Epic Game Store

Siamo dunque lieti di riportare che Control è solo il primo di tre giochi che Epic Games Store offrirà gratuitamente. Il primo degli altri due è Hell is Other Demons, l’ibrido tra bullet hell e platformer, prossimamente in arrivo anche su Nintendo Switch. Il secondo, invece, è Overcooked! 2, che a proposito della console ibrida abbiamo recensito proprio per quel formato nel pacchetto All You Can Eat. Vi lasciamo consultare il tweet.

Control is free on the Epic Games Store Next week

– Hell Is Other Demons

– Overcooked! 2https://t.co/Ubg6djwul3 pic.twitter.com/hB9hviPzL0 — Nibel (@Nibellion) June 10, 2021

Non c’è dunque che dire: l’atmosfera dell’apertura dell’E3 non ha certo aspettato molto tempo prima di farsi semplicemente folle. Naturalmente, in caso di altre offerte per Epic Games Store, non mancheremo certo di tenervi aggiornati. Per ora, però, l’appuntamento è per la prossima notizia. Aprite l’ombrello: stanno per piovere!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa inattesa conferma? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.