Concord: svelati i requisiti per la versione PC

I non-guardiani della non-galassia di Sony hanno degli standard alti per l’arrivo su PC: ecco requisiti minimi e consigliati per Concord

Stando all’editore esecutivo Tyler Wilde, l’ultimo arrivato da Sony e Firewalk Studios “ha del potenziale” (parafrasando), e a darcene prova sono i requisiti minimi e consigliati di Concord per il suo arrivo su PC. Con la beta giocabile nei prossimi weekend, conviene che vi assicuriate prima che il vostro computer sia all’altezza della sfida. A meno che non disponiate di una PS5, ecco quali sono le richieste del gioco per mouse e tastiera.

Requisiti… minimi (1080p, 60 fps, impostazioni grafiche basse) consigliati (1080p, 60 fps, impostazioni grafiche medie) Sistema operativo Windows 10 64 bit (Creators Update) Windows 10 64 bit (Creators Update) CPU Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X Memoria RAM 8GB DDR4 16GB DDR4 GPU Nvidia GeForce GTX 1660 6GB o AMD Radeon RX 5500 XT Nvidia GeForce RTX 2070 Super o AMD Radeon RX 5700 XT Spazio libero 30 GB SSD 30 GB SSD

Sony’s hero shooter Concord reveals PC system requirements ahead of two weekend beta tests. https://t.co/dO6Tij92O0 — PC Gamer (@pcgamer) July 8, 2024

I requisiti di Concord, per spremere il PC come un limone (cosmico)

Per quelli che sono i requisiti di Concord, sorprende abbastanza che il framerate su PC non ecceda la soglia dei sessanta. Lo standard settato dalla console non è una novità, ma per i giocatori più competitivi su computer il limite potrebbe non essere l’ideale, almeno non per i componenti richiesti. Naturalmente si tratta esclusivamente di dati relativi alla beta: Sony ha già dichiarato che con l’avvicinarsi del day one sapremo di più poco prima del lancio. I due test si terranno tra 12 e 14 luglio (primo) e tra 18 e 21 luglio (secondo). In quanto all’uscita, l’arrivo sugli scaffali è fissato per il 23 agosto.

Requisiti per… modalità prestazioni (1440p, 60 fps, impostazioni grafiche alte) modalità “ultra” (4K, 60 fps, impostazioni grafiche ultra-HD) Sistema operativo Windows 10 64 bit (Creators Update) Windows 10 64 bit (Creators Update) CPU Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 7 3700X Memoria RAM 16GB DDR4 16GB DDR4 GPU Nvidia GeForce RTX 3080 o AMD Radeon RX 6800 XT Nvidia GeForce RTX 4070 Ti o AMD Radeon RX 7900 XT Spazio libero 30GB SSD 30GB SSD

Ora sta a voi dirci la vostra: i vostri computer sono pronti? O dovrete fare ancora incetta di schede grafiche e quant’altro? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.