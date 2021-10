Compulsion Games: lo studio di We Happy Few al lavoro su un nuovo gioco

Il nuovo gioco di Compulsion Games sarebbe in sviluppo già da diverso tempo, a detta di un membro del team di sviluppo

Sappiamo come Microsoft abbia fatto incetta di studi indipendenti negli ultimi anni, tutto in modo da accrescere la produzione di titoli per Xbox e PC: tra i vari nomi importanti, come Bethesda e Ninja Theory. Anche studi minori, che magari apparivano forse più affini a PlayStation, sono finiti poi sotto l’ala verde di Phil Spencer: uno di questi è stato Compulsion Games, studio autore di Contrast e di We Happy Few, con il debutto di quest’ultimo inizialmente prima su Xbox One. Da quando è stato rilasciato il titolo, non sono sorte novità riguardo un loro prossimo progetto; eppure, sembra che le recenti notizie indichino che qualcosa stia in realtà bollendo in pentola da un po’ di tempo.

Il nuovo gioco di Compulsion Games

Durante un’intervista con la testata Xbox Squad, si è saputo che il team canadese, dopo aver fatto uscire We Happy Few, abbia raddoppiato il numero di sviluppatori. Compulsion Games mira adesso a creare “giochi unici in ambientazioni poco usate“; in più, nel corso dell’intervista alla sviluppatrice Naila Hadjas, viene anche introdotto il nuovo titolo, un gioco narrativo ed in terza persona, che a quanto pare si trova in pieno sviluppo ed ha iniziato la produzione nel 2019. Sostiene inoltre come non sia necessaria una Early Access, poiché non si tratterà di un gioco che richiede molti dati per migliorarne l’esperienza.

Hadjas spiega come con We Happy Few avessero in mente di creare un rogue-like, ma poi il gioco si è trasformato aggiungendovi una storia. Stavolta, lo studio ha in mente sin dall’inizio di creare una storia, e vi è un’idea chiara sulla direzione da prendere. Secondo dei leak diversi, provenienti da Resetera, il nuovo gioco di Compulsion Games sarà in realtà un action-adventure in terza persona dai toni dark fantasy, e non riguarderà We Happy Few. Ad ogni modo, pare che sia necessario aspettare ancora del tempo per vedere il nuovo progetto dello studio. Intanto, ci sono ancora altri titoli che attendiamo ancora con impazienza da Microsoft, come Starfield, o Awoved.

