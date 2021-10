Codemasters: lo studio di F1 2021 lavora ad un nuovo importante gioco

Sembra prospettarsi un nuovo gioco di grande importanza in sviluppo presso lo studio Codemasters Cheshire, creatore della serie DiRT e F1 2021

Se si vuole parlare di un vecchio o un nuovo gioco di corsa, Codemasters è la casa di sviluppo che emerge quasi sempre tra tutte. Lo studio britannico è stato infatti autore di numerosissimi titoli di corsa sin dalla sua fondazione, e dallo scorso al corrente anno ha rilasciato DiRT 5 e F1 2021, giochi di corse automobilistiche che hanno ottenuto risultati importanti, grazie alle loro community solide ed il pregresso supporto al gioco. Tutto ciò è poi avvenuto mentre si trovava in una posizione instabile, all’interno di una guerra per la sua acquisizione tra Take-Two e Electronic Arts, vinta infine da quest’ultima.

Codemasters cerca qualcuno per il nuovo gioco Tripla A

La novità più recente è come lo studio, in vista della creazione di un titolo Tripla A, stia cercando di assumere qualcuno per due ruoli distinti: il primo riguarda un “Development Manager”, ruolo esterno al processo di sviluppo e più indicato verso la gestione dei compiti, mentre il secondo riguarda un “Senior Manager – Engineering”, relativo ad una figura creativa per un videogioco. Poiché si tratta di un titolo ancora non annunciato, si può ritenere fuori dai giochi la possibilità che si tratti di Grid Legends, il quinto nuovo capitolo della serie, presentato per la prima volta durante lo EA Play 2021.

Non per dire che Grid Legends non sia considerabile un progetto ambizioso, viste le multiple modalità di carriere da pilota disponibili attraverso una grande varietà di discipline di corsa e l’offerta che dà il multiplayer. Le speculazioni sul nuovo gioco suppongono un coinvolgimento di Codemasters in Need For Speed, serie che ha subito vari reboot e passaggi di studio; in alternativa, anche Burnout Paradise rientrerebbe tra le possibilità. Dopo l’acquisizione, EA disse che Codemasters Cheshire sarebbe rimasto indipendente; tuttavia, se una proposta per lo sviluppo di uno dei celebri titoli EA venisse posta allo studio, non è detto che questo sarebbe totalmente intenzionato a tirarsi indietro.

Considerato come stiano ancora cercando delle figure importanti, passerà del tempo fino a quando vedremo risultati concreti.