CoD Warzone: disponibile il nuovo aggiornamento, ecco i dettagli

Raven continua il titanico lavoro su CoD Warzone e proprio nelle ultime ore sono state pubblicate le note dell’ultimo aggiornamento del gioco

Dopo l’aggiornamento della stagione 3 di Verdansk, i giocatori di Warzone avevano identificato diversi punti sulla mappa che potevano essere utilizzati per accedere ad aree che normalmente sarebbero off-limits. Raven ha risolto molti di questi problemi in una patch rilasciata la scorsa settimana, ma “continua a cercare exploit“, secondo un tweet delle ultime ore. La software house in questione sta anche indagando su un problema che impedisce ai giocatori PC di avviare il titolo di cui vi parliamo. Lo studio ritiene che il problema sia dovuto a conflitti con alcuni software antivirus. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

CoD Warzone: tutti i bug fix dell’ultimo aggiornamento

Nel tweet che vi proponiamo qui in basso potete dare un’occhiata ai vari bug fix dell’ultimo aggiornamento di CoD Warzone. È un momento estremamente intenso per lo shooter free to play. Il gioco ha recentemente superato i 100 milioni di giocatori e Raven ha lavorato duramente per cercare di tenere il passo con l’incredibile afflusso di giocatori. Lo studio non è solo in questa “titanica” impresa. Anche Toys for Bob, gli sviluppatori di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy, sono stati ingaggiati per lavorare sul gioco in questione a seguito di una serie di licenziamenti a catena. Activision ha riferito che i rapporti sull’argomento in questione non sarebbero veritieri, ma gli stessi provenivano dall’ex personale di Toys for Bob, quindi è piuttosto lampante che c’è del vero in quanto è trapelato nei giorni scorsi.

❗️ Following a series of #Warzone fixes released last week, we're continuing to sweep Verdansk for exploits. We're aware of several spots that will be addressed in an upcoming patch.https://t.co/YcnMSpQL9Y https://t.co/KodDVWiqAx — Raven Software (@RavenSoftware) May 3, 2021

Tutto ciò è stato seguito da altri rumor secondo cui quasi tutti gli studi di Activision sono stati assegnati a lavorare su Call of Duty. Treyarch, Infinity Ward e Sledgehammer hanno lavorato per anni sui propri titoli della serie, ma sappiamo che High Moon Studios, Beenox, Demonware e Activision Shanghai sono stati assegnati a lavorare anche sui titoli di Call of Duty negli ultimi anni.

Vi ricordiamo Call of Duty: Warzone è free to play su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC.

