CoD Vanguard: rinviata la Season 1 e la mappa di Warzone Pacific

La mappa Caldera presente nel nuovo aggiornamento di Warzone Pacific e la Season 1 di CoD Vanguard sono stati rinviati di qualche giorno: vediamo quando arriveranno

Activision Blizzard rimane ancora costantemente al centro della bufera per quanto riguarda le varie incriminazioni direzionate verso numerose figure importanti all’apice dell’azienda. Mentre essa si trova a dover fare i conti con la più che problematica situazione interna, la casa di sviluppo continua a lavorare sul nuovo capitolo di Call of Duty e sul titolo free-to-play Warzone. Per il mese di dicembre erano previsti alcuni nuovi aggiornamenti all’interno dei vari titoli di CoD, tra cui l’inizio della Season 1 in Vanguard e l’aggiunta della nuova mappa in Warzone Pacific. Tuttavia, pare che Activision voglia prendersi ulteriore tempo prima di lanciare questi due update.

Rinvio di Warzone Pacific e della Season 1 di CoD Vanguard

Mediante un breve annuncio pubblicato online, Activision ha confermato il cambio di data per il rilascio della nuova mappa in Warzone Pacific, e lo stesso avverrà inoltre per quanto riguarda la prima stagione che avrebbe dato il via vero e proprio al multiplayer di Vanguard. Al suo interno ritroveremo nuove mappe, modalità di gioco, equipaggiamento e la modalità zombie. Non sono state date ragioni dettagliate che motivassero questo rinvio, ma ciò influenzerà anche la data di arrivo dell’anti-cheat Ricochet, che giungerà su PC nello stesso momento dei due aggiornamenti, inizialmente previsti per il 2 dicembre. Fortunatamente, non sarà necessario attendere di tempo eccessivamente lungo.

Prima di poter avere tra le mani queste aggiunte bisognerà aspettare almeno una settimana, per la precisione il 9 dicembre per quanto concerne l’accesso anticipato alla nuova mappa di Warzone per i possessori di Vanguard, mentre per tutti gli altri sarà accessibile solo 24 ore dopo. La Season 1 di CoD sarà invece disponibile a partire dall’8 dicembre, giungendo nella stessa data di lancio di Halo Infinite.

Le motivazioni che hanno causato questo ritardo non sono state elaborate da Activision, ma ad ogni modo il raggio di movimento per CoD si sta facendo piuttosto ristretto. Considerando come Battlefield 2042 sia stato lanciato da pochissimo, insieme alla presenza e rinnovamento costante che stanno avendo i titoli rivali, scopriamo anche alcuni dei motivi che hanno spinto Activision ad attivare un fine settimana di multiplayer gratuito del gioco, entrando così in una competizione agguerrita verso gli altri giochi online.

