CoD Vanguard: nuovi dettagli sul DualSense PS5 ed altri Operatori

In attesa del lancio di CoD Vanguard, sono state rilasciate nuove informazioni sulle funzioni del DualSense di PS5 e sui nuovi Operatori che verranno inseriti nel gioco

CoD Vanguard arriverà tra poco, e nel mentre sono state presentate varie novità, tra cui il sistema anti-cheat e la nuova modalità zombie. Attraverso dei post pubblicati sul blog di PlayStation, oltre ad essere mostrati dei nuovi Operatori c’è stato anche uno degli sviluppatori dello studio Sledgehammer Games, Chris Fowler, che ha fornito nuove informazioni dettaglianti l’utilizzo del controller DualSense e delle sue funzioni all’interno di Call of Duty Vanguard.

Il DualSense fornirà impressionanti sensazioni su CoD Vanguard

Le funzioni del DualSense PS5 in CoD Vanguard si concentreranno soprattutto sulla pressione da applicare alle levette del controller, che andrà ad intaccare il modo in cui si sparerà nel gioco. Lo stesso varrà anche per la levetta L2 che solleva il mirino dell’arma, ed addirittura per gli accessori che saranno applicati ad essa. Fowler dichiara come la possibilità di fare ciò con i controller DualSense non solo ha consentito di creare un nuovo grado di strategia tattica per i giocatori quando andranno a costruire il proprio equipaggiamento, ma anche ad aumentare il senso di immersione nell’intera esperienza di gioco.

Dilungandosi nella spiegazione dell’utilizzo dell’interfaccia aptica nel nuovo titolo di Call of Duty, afferma come si potrà sentire l’impatto dei proiettili che sfiorano il giocatore mentre egli viene sparato contro e si trova in uno stato di copertura. Anche quando l’aviazione della Lutwaffe daranno luogo ai bombardamenti, si potrà sentire il fortissimo tonfo delle esplosioni. Infine, in un secondo post esterno alle funzioni del DualSense, vengono mostrati in degli appositi video introduttivi i quattro nuovi Operatori già presentati in precedenza: essi sono Arthur Kingsley, Polina Petrova, (presenti anche nella storia), Daniel Take Yatsu e Padmavati Balan.

Call of Duty Vanguard uscirà il 5 novembre su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie inerenti i videogiochi, e date un’occhiata allo store Instant Gaming per nuovi giochi ad un buon prezzo.