CoD Vanguard: il gioco non avrà la campagna zombie sin dall’uscita

Nei pochi giorni che separano dall’uscita di CoD Vanguard, si hanno altre informazioni sulla campagna zombie

Venerdì ci sarà finalmente l’arrivo di Call of Duty Vanguard, e per l’occasione Treyarch, la casa di sviluppo che si sta occupando del titolo, rilascia quotidianamente ulteriori informazioni per dare un quadro generale di cosa aspettarsi una volta che il gioco verrà finalmente rilasciato. Riguardo la ormai nota modalità zombie, che proseguirà la storia della magia Dark Aether, è stato leakato già un video di una ventina di minuti che ne mostra il gameplay. Tuttavia, tra gli ultimi dettagli presentati da Treyarch, si viene a sapere che CoD Vanguard non presenterà ancora una campagna per la modalità zombie, almeno non a partire dall’uscita del gioco.

Quando ci sarà l’uscita della campagna Zombie di CoD Vanguard?

La storia principale della modalità Zombie si legherà all’arrivo di un alleato inaspettato dopo la Stagione Uno, che espanderà ulteriormente la narrazione inerente il Dark Aether, oltre a rivelare altri dettagli riguardo i personaggi e le entità che i giocatori hanno avuto modo di incontrare sino a quel momento. Però, la campagna Zombie di CoD Vanguard verrà aggiunta al gioco solo una volta uscita la Stagione Uno, che aggiungerà al titolo nuovi zombie, contenuti e funzionalità, tra cui un nuovo Obiettivo, ulteriori Covenant, armi, Sfide Stagionali, aggiornamenti tematici ed in linea con le festività, il sistema anti-cheat Ricochet e altri numerose novità.

Il lancio della prima Stagione verrà coronato con nuove mappe multigiocatore, 24 ore di accesso esclusivo a Call of Duty: Warzone Pacific e molto altro, fruendo anche di un nuovo Battle Pass che include due arme gratuite. La main quest di questa terrificante modalità inizierà il 2 dicembre, dopo i giocatori avranno a che fare con alcuni elementi a sorpresa, che ne costituiranno lo scenario.

Nel frattempo, durante la fase che precederà la Stagione Uno si avrà modo di fruire di contenuti Pre-Stagionali, avendo accesso ai livelli gratuiti di Vanguard con il Battle Pass della Stagione 6 di Black Ops Cold War. Dal 18 novembre, su Warzone verrà aggiunta una modalità a tempo limitato di Verdansk, in quella che viene chiamata “Operazione Flashback”, per festeggiare un’attività durata più di un anno ed il traguardo di oltre 100 milioni di giocatori.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming per nuovi giochi ad un modico prezzo.