CoD Vanguard: leak rivela una collaborazione con Attack on Titan

Un data miner ha portato alla luce un possibile leak su una collaborazione futura tra CoD Vanguard e la serie di Attack on Titan

Da pochissimi giorni è disponibile Call of Duty Vanguard, e con esso ha fatto il suo debutto anche il nuovo sistema anti-cheat Ricochet introdotto da Activision lo scorso mese. Nonostante si trovi ancora nei primi giorni di lancio, sono emersi già delle possibilità sui prossimi eventi che potranno essere introdotti in CoD Vanguard, o almeno questo è ciò che fa pensare un recente leak (non ancora confermato) indicante una possibile collaborazione con la popolarissima serie di Shingeki no Kyojin, conosciuta in inglese con il nome di Attack on Titan.

La collaborazione CoD Vanguard x Attack on Titan

Attack on Titan è una serie animata dell’omonima opera creata dal mangaka giapponese Hajime Isayama, iniziato nel 2009 e che ha ottenuto un’impressionante popolarità sia in oriente che in occidente, per via dei suoi personaggi e della storia che circonda il mondo della serie, tanto da essere considerata una delle opere che ha più influenzato l’industria degli anime e manga negli ultimi dieci anni.

L’idea alla base di questa potenziale collaborazione tra Attack on Titan e CoD ha avuto origine dal data miner Zesty, noto già per aver effettuato in precedenza altri leak di Call of Duty relativi ai capitoli di Vanguard, Black Ops Cold War e Warzone. Il leak diffuso nelle ultime ore su Twitter mostra il ritrovamento di nuovi file di gioco, che svelerebbero alcune delle armi che andranno ad aggiungersi prossimamente nel titolo.

Also, it looks like we are getting some sort of 'Sword' melee weapon that isn't the Katana. It is codenamed 'aot_swords'/'s4_me_swordtitan' and when I read 'AOT' I just think of 'Attack on Titan'…just a tinfoil hat theory though Property of Activision Publising Inc. — Zesty (@ZestyCODLeaks) November 5, 2021

Oltre alle armi elencate nel tweet, il leaker Zesty afferma come sembra poter esserci anche una spada, ma esclude possa trattarsi di una katana. Parlando del nome in codice attribuito ad uno specifico file, si può leggere come titolo la scritta: “aot_swords’/’s4_me_swordtitan”. In questo caso, “AoT” indicherebbe l’acronimo di “Attack on Titan”. Anche se lo stesso Zesty ritiene possa trattarsi di nient’altro che una semplice teoria, un altro leaker di CoD, dal nome di Earthbound, si trova concorde riguardo l’interpretazione offerta e che vedrebbe quindi una collaborazione tra queste due serie.

