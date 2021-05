CoD Black Ops Cold War: il multiplayer sarà accessibile gratis nel weekend

Il multiplayer di CoD Black Ops Cold War, secondo quanto riferito da una fonte affidabile, sarà gratis per il weekend

Avete pensato di dare un’occhiata all’ultimo Call of Duty? Ottima idea: questo fine settimana, i giocatori di tutte le piattaforme possono accedere gratis al multiplayer di CoD Black Ops Cold War e alla modalità Zombies Outbreak. La notizia è stata annunciata dal sito dedicato agli aggiornamenti per i titoli della storica saga FPS targata Activision, Charlie INTEL. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

CoD Black Ops Cold War: nessuna conferma da Activision ma il multiplayer dovrebbe essere gratis per tutto il weekend

Come riferito da Charlie INTEL, il weekend (lungo) di multiplayer gratis di CoD Black Ops Cold War avrà inizio giovedì 27 maggio e durerà fino a martedì 1 giugno. Non abbiamo sentito ancora nulla di ufficiale da Treyarch, Raven o Activision sulla prova gratuita, ma non c’è motivo di dubitare della fonte in questo caso specifico. Il materiale di marketing trapelato sembra autentico e Charlie INTEL è una fonte piuttosto affidabile per le notizie a tema Call of Duty.

There will be a Black Ops Cold War Free Access Weekend from May 27 to June 1. pic.twitter.com/Ree9f5DmRE — Call of Duty News (@charlieINTEL) May 24, 2021

Insomma, sembrerebbe un buon momento per dare un’occhiata alla modalità Zombies Outbreak di Black Ops Cold War, poiché solo la scorsa settimana ha ricevuto un grande vecchio aggiornamento che ha aggiunto la sua prima missione principale, una lunga lista di messa a punto delle armi specifiche per gli zombie e, finalmente, la tanto attesa pesca.

Outbreak è una nuova modalità open world aggiunta al gioco a febbraio come parte dell’aggiornamento della stagione 2, e sembra che stia rapidamente diventando l’obiettivo principale di Treyarch per gli Zombie. La maggior parte del corposo aggiornamento Zombie di mezza stagione di Black Ops Cold War è stato infatti destinato proprio alla suddetta Outbreak, e ora il weekend gratuito dovrebbe “accendere i riflettori” sulla modalità. Questo fine settimana è la vostra occasione per vedere di cosa si tratta e decidere se vale il costo d’ingresso premium. Per la lista completa di tutti gli aggiornamenti e le numerose migliorie introdotte dalla Stagione 3 del titolo in questione controllate questo nostro articolo di qualche tempo fa.

