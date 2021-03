CoD 2021: il gioco si chiamerà WWII: Vanguard?

Call of Duty WW2: Vanguard questo dovrebbe essere il nome del nuovo CoD previsto in arrivo per il 2021. Vediamo i dettagli del rumor

Black Ops Cold War sta ancora entrando nel vivo della sua parentesi multigiocatore con la Season 2 iniziata lo scorso 25 Febbraio e già si parla della prossima new entry nella storica serie sparatutto targata Activision. Vari rapporti pubblicati da diversi siti specializzati hanno appena appena riferito che il titolo Call of Duty WW2: Vanguard sarà quello utilizzato per il nuovo CoD 2021. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

CoD 2021: il nome dovrebbe essere Call of Duty WW2 Vanguard ma si aspetta ancora la conferma ufficiale di Activision

Activision prevede di attenersi al titolo Call of Duty WW2: Vanguard per la versione finale del prossimo CoD 2021. Il gioco sarà sviluppato da Sledgehammer, con Raven e Treyarch rimaste a occuparsi dei precedenti capitoli. Tuttavia, i suddetti siti riferiscono che i dettagli sul gioco, ambientato in una versione storica alternativa degli anni ’50 in cui la Seconda Guerra Mondiale non è finita, non sono accurati e che il gioco avrà “un’ambientazione tradizionale ispirata alla Seconda Guerra Mondiale”.

Con sorpresa di nessuno, Activision ha confermato che ci sarà un nuovo gioco della mainline di Call of Duty rilasciato entro la fine dell’anno, ma possiamo solo immaginare quale sarà esattamente quel gioco. Alcune fughe di notizie hanno indicato precedentemente che il gioco in questione sarà di nuovo ambientato ai tempi della Seconda Guerra Mondiale e ora sembrerebbe tutto confermato.

ModernWarzone è stata una fonte affidabile di fughe di notizie e informazioni per Call of Duty in passato e l’ultima fuga di notizie e anche questo sito ha parlato di recente del nuovo CoD. Il sito aveva parlato di un’ambientazione storica alternativa in cui il secondo conflitto mondiale non è ancora terminato neanche nel bel mezzo degli anni ’50. Ora, invece, Eurogamer ha smentito tutto sostenendo che l’ambientazione sarà quella classica della Seconda Guerra Mondiale. In un discorso a febbraio, Dennis Durkin, chief financial officer di Activision, aveva rilasciato le dichiarazioni che vi proponiamo qui in basso:

Trarremo vantaggio da un anno intero di Warzone che porterà aggiornamenti ai nostri contenuti premium e investimenti incrementali dei giocatori nel gioco, e abbiamo una sostanziale opportunità di continuare a far migrare la community verso Black Ops. Cold War e un’altra potente versione premium prevista per il quarto trimestre del 2021.

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito, ad ogni modo, per ora prendete queste presunte notizie con le dovute precauzioni.