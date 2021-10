Coca Cola Copa Challenge: sfida a suon di palloni

PG Esports, azienda leader nel gaming competitivo a livello nazionale, e Gfinity, leader nel settore degli esports a livello mondiale, collaborano insieme per l’edizione italiana della Coca Cola Copa Challenge

Il nuovo torneo Coca Cola Copa Challenge vedrà diversi influencer competere l’uno contro l’altro nel popolarissimo gioco di simulazione manageriale di calcio Football Manager. Inoltre, attraverso il sito ufficiale, gli utenti di settimana in settimana potranno votare mettendo in difficoltà i talent, ponendo delle limitazioni sulla composizione delle loro scelte.

Coca Cola Copa Challenge: i dettagli

Il Coca Cola Copa Challenge, della durata di un mese, si svolgerà per tutto il mese di ottobre e si concluderà sabato 23. La competizione sarà interamente trasmessa in diretta streaming sui canali Twitch ufficiali di PG Esports e Beyond PG, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di seguire quello che si preannuncia uno degli eventi di spicco della scena esport nostrana.

Le dirette si divideranno tra gli show dedicati al draft delle squadre e quelli delle partite, dove i players mostreranno di che pasta sono fatti in sfide mozzafiato. Il torneo è stato progettato per essere interattivo, con gli spettatori che avranno la possibilità di influenzare direttamente l’evento votando le sfide settimanali per i giocatori, permettendo così ai talent di scegliere i loro compagni di squadra.

La competizione avrà la struttura di un campionato, tutte le partite saranno decise dalla somma del punteggio totale dato dagli scontri andata e ritorno, nelle quali ogni squadra giocherà sempre in casa per una partita. Se il punteggio sarà ancora in parità dopo i due match, il vincitore sarà deciso in base ai gol in trasferta. Gli allenatori che ne accumuleranno il maggior numero durante le 4 settimane di durata del torneo saranno incoronati vincitori.

