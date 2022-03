Chivalry 2 è giocabile gratis per un breve periodo

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di provare gratis Chivalry 2, uno dei giochi d’azione multiplayer più particolari del momento

Chivalry 2 è il sequel del famoso Chivalry: Medieval Warfare, uno slasher medievale in prima persona che si differenzia dagli altri videogiochi odierni per la sua originalità. Non esistono molti titoli al giorno d’oggi ambientati nel medioevo con combattimenti realistici e molto curati come in Chivarly 2. A grande sorpresa è possibile scaricare e giocare gratis Chivarly 2 proprio in questo momento fino al 21 marzo sull’Epic Games Store. Preparatevi ad assaporare qualche scontro violento ad armi bianche che non dimenticherete facilmente.

Siete pronti a provare Chivalry 2 gratis?

Le sorprese non finiscono qui perché Chivalry 2, oltre ad essere gratis per tutto il weekend è pure in sconto. Infatti, per celebrare la prova gratuita del gioco, potete già acquistarlo con uno sconto del 33% sempre sull’Epic Game Store. Da 35,99 euro si passa a 24,11 euro, un ribasso da tenere decisamente in considerazione. Dalla sua uscita nello scorso anno, gli sviluppatori di Torn Banner Studios continuano a supportare il titolo con numerosi e significativi aggiornamenti ricchi di nuovi contenuti, tra cui nuove mappe per 64 giocatori, nuove modalità di gioco, nuove armi e molto altro.

Insieme al weekend gratuito arriverà anche il nuovo aggiornamento Chivalry 2: House Aberfell, che introdurrà la nuova mappa The Raid of Aberfell, pensata appositamente per 64 giocatori. Inoltre, saranno presenti nuovi Druidi giocabili, la nuova arma Highland Sword e una varietà di nuove meccaniche di gioco come il furto di maiali e le api armate. Ricordiamo che il weekend gratuito di Chivalry 2 sull’Epic Games Store inizia oggi e durerà fino al 21 marzo mentre lo sconto durerà fino al 23 marzo alle 17:00.

Cosa ne pensate di Chivalry 2? Coglierete l’occasione per provarlo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.