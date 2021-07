Call of Duty Warzone: scoperto un cheater all’interno del torneo Twitch Rivals

Gli organizzatori di Twitch Rivals, il torne di Warzone con in palio 75 000 dollari, hanno confermato di avere individuato ed espulso un cheater

In seguito all’accusa mossa da un celebre streamer, gli organizzatori del torneo di Call of Duty Warzone Twitch Rivals (i cui partecipanti sono tutti streamer e il cui montepremi è pari a 75 000 dollari) hanno avviato un indagine che ha portato all’individuazione e all’espulsione di un cheater. L’organizzazione ha inoltre deciso di non riavviare il torneo, scontentando diversi partecipanti.

Twitch Rivals: i dettagli sull’espulsione del cheater dal torneo di Warzone

Il cheater era iscritto all’ala europea del torneo di Warzone Twitch Rivals; quest’ultimo è di origini ceche ed era noto sulla piattaforma, da cui ora risulta bannato, con il nome di DavskaR. A indicare per primo il comportamento al di fuori dalle regole di quest’ultimo è stato il celebre streamer Fifakill, che ha esposto l’hacker su Twitter dopo che questo lo ha eliminato dal torneo. In seguito a questa prima segnalazione, diverse altre voci si sono alzate e sono stati pubblicati dei video in cui il comportamento sleale di DavskaR appare evidente. La risposta degli organizzatori, che gli altri partecipanti al torneo hanno trovato tardiva, ha portato all’indagine e all’espulsione del baro.

Fifa was the guy that got downed by this guy ahahaha and hes still allowed to play in the rivals for seventy five bags https://t.co/llNMPqcdIZ — Li (@Jukeyz) July 20, 2021

Come si è detto, a suscitare il malumore dei gamer è soprattutto il fatto che, anche di fronte all’evidenza di un comportamento scorretto che ne ha condizionato l’andamento, questi hanno scelto di non far ripartire da capo il torneo e di riprendere dal punto in cui questo si è interrotto, anche se le sue attuali classifiche sono state determinate in parte dall’atteggiamento fraudolento del cheater.

