CES 2023 Sony: ecco tutti gli annunci da Las Vegas!

Si è tenuta ieri sera la conferenza di Sony PlayStation al CES 2023: riassumiamo in questo articolo i principali annunci, da Project Leonardo alla line up del day one di PlayStation VR 2

L’anno di PlayStation sembra essere già promettente da questo gennaio 2023, che vedrà arrivare una delle esclusive più attese degli ultimi tempi (dopo l’ottimo God of War Ragnarok) e di cui si è tanto parlato recentemente, Forspoken. Ricordiamo però che per quest’anno sono anche previsti titoli del calibro di Final Fantasy XVI e Marvel’s Spider-Man 2, e rimaniamo comunque in attesa di avere qualche novità su Silent Hill 2 Remake. Un anno pieno, dicevamo, di buone premesse che speriamo possano essere mantenute da una Sony che pare aver sbloccato la situazione “mancanza PS5“ e sia pronta, effettivamente, a fare il possibile per dominare il mercato.

Sony al CES 2023: tutte le novità, gli annunci e le sorprese

Nella serata di ieri si è tenuta la CES (Consumer Technology Association) 2023, una delle conferenze annuali più importante per il mondo della tecnologia tutta. Ovviamente è stata presente anche Sony, che ha mostrato alcune interessanti novità in ambito meramente tech, dal controller dedicato ai portatori di disabilità Project Leonardo, fino ad altri titoli di punta per il day one del PlayStation VR 2. In questo articolo abbiamo deciso di riassumerli tutti, dandovi una panoramica di tutto ciò che Sony ha ufficialmente presentato al CES 2023 di Las Vegas tenutosi ieri sera. Iniziamo!

Project Leonardo e il concetto di “Accessibilità” | CES 2023, Sony: ecco tutti gli annunci!

L’annuncio più importante e che ha catalizzato l’attenzione di stampa e pubblico è, indubitabilmente, Project Leonardo. Un nuovo controller completamente incentrato sull’Accessibilità e creato appositamente per gli utenti Sony portatori di disabilità, modulabile e pensato per abbattere le barriere che separano chi ha difficoltà a tenere in mano il joypad dal mondo del gaming. Il tutto è stato creato con il contributo anche della community e di alcuni sviluppatori di videogiochi, nonché, ovviamente, quello di esperti di accessibilità in qualsiasi ambito. Trovate maggiori informazioni a questo link!

Dati di vendita e… il film di Gran Turismo? | CES 2023, Sony: ecco tutti gli annunci!

Nonostante la cronica carenza di console disponibili per l’acquisto sul mercato, che sembra volersi andare gradualmente a risolvere in questo appena iniziato 2023, Jim Ryan ha decantato dei dati di vendita mostruosi per l’ammiraglia di casa Sony. Superate le 30 milioni di unità vendute, Ryan ha affermato ottimisticamente che chiunque voglia acquistare una PS5 dal 2023 non dovrebbe avere particolari problemi a reperirne una. Vi riportiamo alla mente anche una cosa: a novembre, Sony aveva annunciato di aver venduto 25 milioni di unità. Cinque milioni in due mesi.

A sorpresa, poi, Sony ha anche permesso di dare un primo sguardo al film di Gran Turismo, che arriverà in tutti i cinema nel mese di agosto. Un cast stellare per quella che sembra una pellicola ad alta velocità: da Orland Bloom a David Harbour, passando per Archie Madekwe. Vi lasciamo il trailer qua sotto!

PSVR2: Gran Turismo e Beat Saber | CES 2023, Sony: ecco tutti gli annunci!

Grande spazio dato anche al PlayStation VR 2, che uscirà ufficialmente nel corso di febbraio. A quanto pare, Gran Turismo 7 sarà, insieme ad Horizon Call of the Mountain, un titolo di lancio per il nuovo Visore di Realtà Virtuale di casa Sony. Il titolo di Polyphony Digital riceverà infatti un aggiornamento gratuito che aggiungerà il supporto al VR2 in contemporanea all’uscita del visore. Annunciato anche Beat Saber, che approderà su PS5 in esclusiva PSVR2 in data ancora da destinarsi. Non sono stati divulgati altri dettagli, ancora, purtroppo.

Ottime premesse!

E questi erano tutti gli annunci di casa Sony sul palco del CES 2023 tenutosi ieri sera! Fateci sapere se avete seguito la conferenza e che cosa ne pensate delle novità qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!