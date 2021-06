CD Projekt Red: svelato il programma del Witchercon

Tramite comunicato stampa, CD Projekt Red e Netflix hanno svelato tutti i dettagli e il programma completo del prossimo Witchercon, la celebrazione online globale del franchise di The Witcher

Nel corso dell’ultimo anno abbiamo principalmente parlato di CD Projekt Red per il disastroso lancio di Cyberpunk 2077, uno dei titoli più attesi della scorsa generazione di console che si è rivelato essere più che dannoso per l’azienda, con diverse class-action e una cicatrice sulla sua ormai precaria immagine pubblica. L’azienda è però anche colei che è alle spalle di un brand terribilmente famoso ed amato come quello di The Witcher e, nelle scorse ore, ne sono state svelate alcune interessanti novità. Tramite comunicato stampa, infatti, CD Projekt Red e Netflix hanno svelato tutti i dettagli sul Witchercon, l’imminente celebrazione online globale a tema The Witcher, che andrà in onda dalle 19 italiane di venerdì 9 luglio sia sui canali ufficiali Twitch sia su Youtube.

CD Projekt Red ospiterà al Witchercon numerosi panel di line-up. In Ricordi di viaggio – Storie segrete dei giochi di The Witcher saranno presenti gli sviluppatori e altre figure chiave della creazione della serie di videogiochi. In questa sede si discuterà al come dar vita alle storie nei mondi digitali, con digressioni personali varie sui propri momenti preferiti. Nel panel Monster Slayer: vivi la vita di un Witcher, invece, il team di Spokko aiuterà i giocatori a prepararsi a diventare un witcher mostrando loro di cosa tratta il nuovo gioco di ruolo AR basato sulla geolocalizzazione.

Witchercon: ecco tutti i dettagli, i panel e il programma completo!

In ultimo, in The Witcher: Oltre i videogiochi, verranno diffuse informazioni sul processo creativo alla base della creazione degli oggetti dell’universo ampliato di Witcher, inclusi i fumetti e il prossimo gioco da tavolo “Il vecchio mondo”. Tutto questo sarà ovviamente accompagnato da altri contenuti sia di CD Projekt Red sia di Netflix, oltre che da esibizioni musicali del compositore Marcin Przybylowicz e della band Percival, che hanno entrambi lavorato alla creazione della colonna sonora di The Witcher 3: Wild Hunt.

Trovate ulteriori informazioni sul programma e gli eventi del Witchercon sul sito web ufficiale della celebrazione. Che cosa ne pensate del franchise di CD Projekt Red?