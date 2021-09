CD Projekt Red: assunzioni aperte per un nuovo gioco

Chiunque abbia mai giocato ad un capitolo di The Witcher oppure al blasonato Cyberpunk 2077, sa benissimo che dietro questi titoli c’è la CD Projekt Red ora in fase di assunzione

Esatto, avete letto bene, la CD Projekt Red sta assumendo del personale per sviluppare un nuovo titolo open world per stregare nuovamente i videogiocatori e tenerli incollati alle sedie e schermi per altre incredibili avventure. Ma vediamo di capirci un po’ meglio!

CD Projekt Red: alla ricerca di un nuovo sviluppatore

Stando a quanto dichiarato, la CD Projekt Red è alla ricerca di uno specialista junior in materia di open world per la sua sede centrale a Cracovia (Polonia), in sostanza l’azienda è alla ricerca di qualcuno che possa “riempire il nostro mondo di gioco con contenuti incredibili ed emozionanti che consistono in comunità ed eventi che il giocatore incontrerà”. Un compito decisamente non facile!

Tra gli appassionati dei lavori della celeberrima casa videoludica, non sono pochi i fan che pensano ad un nuovo capitolo della serie di The Witcher (tratta dai libri dello scrittore Andrzej Sapkowski) che ha acquisito una ulteriore notorietà grazie all’omonima serie televisiva in onda su Netflix.

Quindi si può già parlare di un prossimo The Witcher 4? È ancora un po’ presto per dirlo, ma l’ipotesi non sembra essere così campata per aria dato che, lo sceneggiatore dell’azienda Jakub Szamałek, aveva dichiarato che in Wild Hunt non era stato dato abbastanza spazio per Ciri e per altri retroscena.

Quindi, se vi dilettate nella programmazione o conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato, questa è un'opportunità da non perdere!