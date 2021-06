CD Projekt RED al lavoro su nuovi giochi tripla A

La software house CD Projekt RED, che ha sviluppato The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, è al lavoro su alcuni nuovi giochi ad alto budget

Nonostante il momento non esattamente positivo dal punto di vista economico, l’azienda di sviluppo software CD Projekt RED, nota soprattutto per The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, ha annunciato di essere al lavoro su dei nuovi giochi. Si tratta di progetti decisamente ambiziosi, che prevedono l’investimento di un budget importante, tramite il quale realizzare dei titoli degni di essere classificati come tripla A.

CD Projekt RED: cosa sappiamo dei nuovi giochi in fase di sviluppo

Non sono molti i dettagli riguardanti i nuovi giochi che CD Projekt RED sta sviluppando. Anzi, proprio per via della mancanza di informazioni al riguardo, è legittimo pensare che il lavoro su di essi sia ancora nelle sue fasi iniziali. Sappiamo però che a dirigere questi progetti sarà probabilmente Adam Badowski, che ha lasciato il ruolo di game director di Cyberpunk 2077 proprio per dedicarsi alla supervisione dei nuovi videogiochi. Inoltre, l’impresa è anche intenzionata ad allargare il proprio staff operativo tramite l’acquisizione di uno o più concorrenti.

L’arrivo di nuovi titoli potrebbe aiutare la CD Projekt RED, che ha subito nel 2020 un forte calo di fatturato, a ritornare nelle grazie del pubblico. Però, per tornare a essere attrattivo, quello che lo sviluppatore deve assolutamente fare è risolvere in maniera soddisfacente la lunga lista di problemi che caratterizzano in negativo Cyberpunk 2077 sino dalla sua uscita. Non a caso, l’azienda ha già dichiarato di essere intenzionata a pubblicare nella seconda metà dell’anno degli importanti pacchetti di contenuti scaricabili gratuitamente, utili a migliorare le prestazioni sulle console di ultima generazione sia di Cyberpunk 2077 che di The Witcher 3.

