CD Projekt RED conferma lo sviluppo di un nuovo progetto tripla A

Come chiudere bene la settimana: lo sviluppo del prossimo progetto di CD Projekt RED ha ufficialmente aperto i battenti, sebbene nel mistero

Non è tutto Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 quel che luccica, perché nel pentolone di CD Projekt RED sembra esserci un altro progetto in sviluppo. Al di là dei port nativi per PS5 ed Xbox Series X/S dei giochi sopra citati, infatti, lo sviluppatore polacco darà il via alla prossima fase della sua tabella di marcia. A renderci partecipi della nuova gestazione è un’intervista redatta dalla testata Rzeczpospolita, in cui il presidente Adam Kicinski ha reiterato l’importanza delle due licenze prima di confermare lo sviluppo di titoli tripla A con alto budget nel corso del prossimo anno.

Lo sviluppo inaspettato di CD Projekt RED

Il team di sviluppo CD Projekt RED sembra alludere apertamente all’idea di due sequel. “Stiamo attualmente lavorando ai nostri due franchise di punta”, dice Kacinski, “poiché entrambi hanno un potenziale enorme, e pertanto contiamo di iniziare a lavorare a progetti tripla A con le nostre IP a partire dal prossimo anno.” E non sarebbe la prima volta che lo sviluppatore rilascia dichiarazioni simili, visto quanto già avvenuto nei mesi passati. D’altronde, il piano di Kicinski era di tornare al futuro della saga di The Witcher ancora prima che Cyberpunk 2077 arrivasse al day one.

In quanto alle condizioni in cui i prossimi progetti del team raggiungeranno la data di uscita, non c’è molto di cui preoccuparsi. La buona notizia è la lezione appresa con Cyberpunk 2077: quella di effettuare campagne marketing più brevi in futuro. La cattiva notizia, invece, consiste in ciò che questo comporta: non avremo notizie del progetto ancora per un pezzo. Nel frattempo, comunque, CD Projekt RED ha acquisito lo sviluppatore indie The Molasses Flood, autore di Drake Hollow e del più famoso The Flame in the Flood. Ora, The Molasses Flood sembra essere al lavoro su un “ambizioso” nuovo progetto basato su Cyberpunk o The Witcher.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa potrebbe attenderci negli anni a venire?