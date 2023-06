Capcom Showcase: annunciati data e orario!

Annunciata la data e, insieme ad essa, l’orario del prossimo Capcom Showcase. L’evento a tema Capcom che andrà a mostrare una serie di novità e aggiornamenti sui titoli del colosso giapponese

Tra i partner del Summer Game Fest 2023, la grande organizzazione composta da una serie di eventi e che verrà aperto da uno show il prossimo 8 giugno, ci sarà anche Capcom che ha annunciato un proprio showcase di cui sono stati presentati data e orario. Il tempismo di questo annuncio è interessante, dato che l’editore ospiterà l’evento digitale finale per Monster Hunter Rise: Sunbreak il 7 giugno e in molti hanno iniziato a pensare che possa esserci il reveal di un prossimo titolo della serie. Indipendentemente da ciò, probabilmente vedremo altri titoli come Ghost Trick: Phantom Detective, Dragon’s Dogma 2 e il misterioso Pragmata (ancora previsto per quest’anno).

JUST ANNOUNCED: Capcom Showcase is coming to #SummerGameFest next Monday, June 12 at 3p PT / 6p ET. Set a reminder at https://t.co/gO9QVWFCdl pic.twitter.com/Ewp3kwcWUA — Summer Game Fest (@summergamefest) June 6, 2023

Capcom Showcase: dettagli su data e orario

La data e l’orario del Capcom Showcase sono stati presentati insieme all’annuncio dell’evento stesso che, dunque, si terrà il prossimo 12 giugno alle 3 PM PDT (la nostra mezzanotte), il che significa che allo scoccare della mezzanotte tra il 12 e il 13 giugno avrà luogo la presentazione. Quasi sicura la presenza di Resident Evil 4 Remake, di cui ci si aspetta un DLC, ovvero: Separate, una storia secondaria molto estesa e che potrebbe andare ad arricchire quanto già visto nel gioco base. Inoltre, dopo l’annuncio durante il PlayStation Showcase è anche probabile che si avranno delle notizie relative alla versione VR del titolo. Non ci resta che attendere questi pochi giorni che, tra le altre cose, saranno all’insegna degli annunci e delle presentazioni in ambito videoludico.

