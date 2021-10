Capcom: “il PC sarà la piattaforma di gioco su cui ci focalizzeremo in futuro”

Il chief operating officer di Capcom, Haruhiro Tsujimoto, ha dichiarato recentemente che la società di Resident Evil e Monster Hunter “si concentrerà principalmente sul software per PC” in futuro

Il dirigente ha indicato che Capcom spera di aumentare le vendite di software per PC al punto che la piattaforma rappresenti la principale fonte di ricavo entro la fine del prossimo anno. Tsujimoto ha riferito quanto segue: “Il PC sta guidando le vendite globali di videogiochi. Abbiamo recentemente affermato che faremo del PC la nostra piattaforma principale. Al Tokyo Game Show di quest’anno, ci siamo concentrati sull’esibizione della versione PC di Monster Hunter Rise e penso che le persone potranno sperimentare presto il cambiamento nel nostro approccio”.

Capcom: “il PC sarà la tendenza gaming del futuro”

Tsujimoto ha continuato suggerendo che l’attenzione di Capcom per il mercato PC è correlata sia all’aumento delle vendite digitali dei titoli legacy (“Resident Evil 7 vende ancora oltre un milione di copie all’anno”), sia all’aumento dell’uso del PC per giocare in Giappone durante la pandemia:

La pandemia sta cambiando il modo in cui le persone considerano il PC. Gli smartphone sono convenienti, ma i loro schermi sono piccoli e i loro pannelli tattili sono difficili da usare, quindi non sono adatti per il lavoro da casa o per le lezioni. Penso che i PC saranno la prossima grande novità dopo gli smartphone. Il PC può anche riprodurre giochi di alta qualità, quindi il numero di utenti di PC dovrebbe aumentare man mano che aumenta la comprensione globale di questa piattaforma. Espanderemo la nostra attività per le console di gioco dedicate, che è stata la tendenza più diffusa fino ad ora, ma il PC sarà la tendenza mainstream del futuro. L’anno prossimo o l’anno dopo, vogliamo eguagliare il rapporto tra vendite su PC e console dedicate.

Il colosso nipponico ha storicamente focalizzato la sua attenzione sui giochi per console, ma negli ultimi anni ha riscosso più successo nello spazio PC. Nel 2019 la società ha affermato che quello del personal computer era il pubblico più numeroso per Monster Hunter World e Resident Evil Village ha stabilito un record storico per i giocatori simultanei su Steam all’inizio di quest’anno. Questo fine settimana Capcom ha annunciato che Monster Hunter Rise per PC (Steam) sarà rilasciato il 13 gennaio 2022. La versione per PC includerà supporto alla risoluzione 4K e display ultra-wide, oltre a funzionalità di chat vocale. Una demo per la versione PC sarà rilasciata il 13 ottobre. Monster Hunter Rise, che è la sesta voce principale della serie Monster Hunter, rilasciata per Switch a marzo 2021 (qui trovate la nostra recensione).

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.