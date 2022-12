Capcom: cancellato il remake di Resident Evil Code: Veronica

I fan lo attendevano con una certa ansia, ma stavolta niente Natale, il remake di Resident Evil e Code: Veronica é stato ufficialmente cancellato da Capcom

Il primo capitolo di Resident Evil, apparso nel 1996 su PlayStation, PC e Sega Saturn, non ha certo bisogno di presentazione e con Code: Veronica si è praticamente gridato al miracolo. A questo punto, dopo anni di distanza, un remake di quest’ultimo sembrerebbe la cosa più giusta da fare per renderli appetibili anche ai giocatori odierni, no? Beh, pare che Capcom non la pensi così, ma cerchiamo di capire un po’ meglio la cosa.

Fan Projects: se ti chiami Resident Evil Code: Veronica allora è no!

Partendo dal presupposto che questo remake era fatto dai fan per i fan, in questa maniera si sarebbe data una nuova veste grafica ai giochi in questione e migliorate alcune meccaniche come aveva fatto la stessa Capcom con i capitoli 2 e 3, in rete c’erano già dei playthrough per rendersi conto della portata della cosa.

Beh, a quanto pare Capcom ha deciso di dire di no. È stato lo stesso sviluppatore Briins a dichiarare che, dopo i primi scambi di mail è stata la stessa casa nipponica a dire che il remake di Resident Evil Code: Veronica “non s’ha da fare” poiché non si potevano utilizzare né i nomi né i personaggi del franchise.

Code Veronica and Resident Evil fan remakes are officially canceled by Capcom.

We apologize for the inconvenience and disappointment. All info on the developer discord. Thank you.

▶️ https://t.co/aDiCvx1LGp pic.twitter.com/S5TNEnaXVw — Resident Evil : Code Veronica REMAKE (@RECodeVeronicaR) December 24, 2022

Il bello è che tutto ciò è accaduto verso la Vigilia, quindi buon Natale a tutti! Lo youtuber Biohazard Declassified ed altri fan sembra che abbiano capito perché l’azienda giapponese abbia fatto chiudere il progetto. Pare che Briins stesse accettando delle donazioni perciò è come se stesse lucrando su una proprietà intellettuale altrui. Nonostante di solito ci sia una certa indulgenza da parte dei creatori, stavolta non è andata così.

