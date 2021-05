Capcom Arcade Stadium è disponibile: ecco il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Capcom ha annunciato l’arrivo ufficiale su tutte le piattaforme della Capcom Arcade Stadium, con tanto di trailer di lancio

Capcom si sta godendo, in questi giorni, l’immenso successo riscosso sia a livello mediatico sia a livello di apprezzamento generale da Resident Evil Village. Nella giornata di ieri, però, l’azienda ha anche rilasciato il suo Capcom Arcade Stadium, che è ora disponibile su console PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam). Annunciato nell’aprile di due anni fa e arrivato recentemente su Nintendo Switch, questa raccolta ricca di nostalgia contiene alcuni dei giochi arcade più amati di Capcom. Troverete ad esempio Bionic Commando o Strider, o titoli ancora più iconici degli anni ’90 come Super Street Fighter II o Turbo. Potrete anche scegliere se acquistare uno dei tre diversi pack di 10 giochi o acquistare il bundle pack che li contiene tutti e 32.

Capcom Arcade Stadium vi consente di portare a casa il brivido di avere una sala giochi personale con ben 32 classici, oltre al download gratuito di 1943 – The Battle of Midway. La collection comprende anche la possibilità di giocare in multiplayer locale fino a quattro giocatori per i giochi che lo supportano. In occasione dell’arrivo su console, Capcom ha anche rilasciato un nuovo trailer di lancio che potete trovare proprio qua sotto.

Vediamo insieme il trailer di lancio di Capcom Arcade Stadium!

Inoltre, i giochi presenti nel Capcom Arcade Stadium sono stati migliorati sotto il punto di vista dell’accessibilità e della qualità di vita. Ciascuno contiene una varietà di opzioni che possono essere regolate, come la Velocità di Gioco, il Livello di Difficoltà, le Impostazioni di Visualizzazione, i Filtri di Visualizzazione e la possibilità di applicare una grande varietà di frame per personalizzare il vostro cabinato virtuale. Ogni gioco contiene anche la funzione di Rewind, che vi consentirà di tornare indietro nel tempo per salvare voi stessi o un amico da eventuali imprevisti.

Avete visto il trailer di lancio del Capcom Arcade Stadium? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!