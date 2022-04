Capcom Arcade Stadium: che sia giunto il tempo di un sequel?

Lo scorso anno Capcom Arcade Stadium ha fatto il giro del mondo e delle console con la sua carrellata di titoli arcade old style, ma ora potrebbe ritornare con un sequel

Era il febbraio del 2021 quando la celeberrima azienda nipponica, la patria di serie come Street Fighter, Resident Evil, Monster Hunter, Ghosts N’ Goblins e tante altre ancora, ha lanciato una vera e propria bomba sul mercato. Una bomba chiamata Capcom Arcade Stadium che, raccogliendo il meglio degli arcade anni Ottanta e Novanta, oggi potrebbe avere un sequel. Ma andiamo a capire meglio di che cosa si tratta!

Capcom Arcade Stadium: siete pronti per il secondo round?

Capcom Arcade Stadium è sbarcato su Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC riportando ai giocatori moderni la gloria di titoloni vecchia scuola come Final Fight e Commando, oltre a quelli già elencati sopra, ma come in ogni picchiaduro che si rispetti è sempre il momento del secondo round!

Abbiamo già visto di come, spesso e volentieri, la strada del sequel non sia una delle più facili da seguire, ma forse stavolta è meglio sbagliarsi. Il nuovo capitolo dovrebbe solo includere un “2nd” nel titolo e tanti altri giochi in più, ma saranno sicuramente pieni di mazzate visto che tale sequel è stato classificato come 15+ dal GRAC (Game Rating and Administration Committee of Korea). Gli stessi che hanno affibbiato il 12+ al primo quindi si potrebbe essere sulla strada giusta per un seguito.

Altri indizi riguardano la sua descrizione che, pressappoco, è quella che vi abbiamo già detto qualche riga fa. Una raccolta di vari giochi arcade degli anni Ottanta e Novanta sviluppati dall’azienda giapponese e presentati sotto forma di raccolta. Naturalmente manca ancora un annuncio ufficiale dalla “Grande C”, ma speriamo che questo arrivo il più presto possibile.

Ad ogni modo, mentre aspettiamo di vedere se questo annuncio verrà fatto o meno, che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!