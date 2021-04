Call of the Sea arriva su PS4 e PS5 a Maggio

Gli sviluppatori di Call of the Sea, dopo numerosi indizi, hanno confermato l’arrivo dell’avventura lovecraftiana anche su Ps4 e PS5

L’annuncio era oramai nell’aria, dato il corposo numero di indizi in merito che erano circolati in rete, ma alla fine i ragazzi di Out of the Blue hanno fatto definitivamente chiarezza in merito all’arrivo di Call of the Sea su PS4 e PS5. Dopo le speculazioni e i teaser comparsi sugli account social della compagnia, gli sviluppatori hanno confermato che l’avventura lovecraftiana sbarcherà anche su console Sony a partire dal prossimo mese di Maggio.

Call of the Sea confermato per PS4 e PS5

Lanciato originariamente lo scorso dicembre su Xbox One, Xbox Series X/S and PC, e facente parte dell’offerta di Xbox Game Pass (a proposito, se cercate l’abbonamento a prezzo scontato fate un giro su Instant Gaming), il gioco debutterà anche su Ps4 e PS5 a partire dal prossimo mese. Il gioco, un’avventura in prima persona, è ambientato nel 1930 e ci racconta la storia di Norah e del suo approdo su di una sperduta isola del Pacifico meridionale, su cui si è recata in cerca del marito. Il luogo sarà ricco di oscuri segreti, e la donna dovrà risolvere enigmi e raccogliere annotazioni per poter scoprire la verità.

We are excited to announce that Call of the Sea is coming to PS4 and PS5 in May 2021! pic.twitter.com/CFhCCu9E6H — Call of the Sea | Out Now! (@COTSGame) April 13, 2021

Il titolo trae ispirazione dai lavori dello scrittore H.P. Lovecraft, ed ha ricevuto un buon riscontro da parte della critica al momento del suo debutto ufficiale. A dimostrazione di ciò, e se volete farvi un’idea più precisa relativamente al lavoro dei ragazzi di Out of the Blue, non possiamo fare altro che invitarvi a consultare la nostra recensione completa.

Siete in possesso di console Sony e avete in mente di acquistare il gioco? Siamo curiosi di sapere le vostre intenzioni, pertanto fatecelo sapere nei commenti, come sempre qua, su tuttoteK.